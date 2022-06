Neustart im Jugendhaus

Von: Hanna von Prittwitz

Sie haben viel vorangebracht im Seefelder Jugendhaus: Nicolas Burner und Philipp Leser (vorne, v.l.) sowie Bürgermeister Klaus Kögel, Katharina Weyer und Dennis Weber (v.l.). © Photographer: Andrea Jaksch

Erneut stehen die Zeichen im Seefelder Jugendhaus auf Neubeginn. Nicolas Burner, Philipp Leser und Jugendbeauftragte Katharina Weyer sind bereit.

Seefeld – Einen langen Atem brauchen die Jugendlichen und Sozialpädagogen Katharina Weyer für den Betrieb und die Wiedererweckung des Seefelder Jugendhauses. Im Sommer 2019 hatten sie den Neubeginn ausgerufen und einen langen Dornröschenschlaf des Gebäudes (Mühlbachstraße 17) tatkräftig beendet. Gerade waren sie in Schwung, da kam Corona. Im Mai 2021 nahmen der Jugendbeirat und Weyer erneut Anlauf, und wurden doch wieder von Lockdowns ausgebremst. In den Schoß haben sie die Hände dennoch nicht gelegt, im Gegenteil. Ab sofort ist mittwochs für Jugendliche ab 14 Jahre wieder von 18 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags und freitags nach Bedarf.

Zum festen Jugendhaus-Stamm gehören Nicolas Burner und Philipp Leser. „Wir haben das Jugendhaus während Corona aufgepimpt“, sagt Weyer beim Pressetermin. Die Wände sind frisch gestrichen, die ganze Bude ist renoviert. Auch außen machten die Jugendlichen klar Schiff. Zu den neuesten Errungenschaften zählt ein Beamer samt großer Leinwand, auf dem Kinonachmittage und Fußballabende stattfinden sollen. „Das war lange ein Thema mit dem Beamer“, erzählt Philipp Leser. Nur durch Zufall sei der Jugendbeirat auf ein günstiges Angebot gestoßen. Angeschafft wurde zudem eine Dartscheibe.

Trennen mussten sich die Jugendlichen von dem beliebten, aber alten Billardtisch. „Das hat auch für Diskussionen gesorgt“, sagt Nicolas Burner, 19 Jahre alt. Doch der alte Tisch sei marode gewesen, eine Reparatur zu teuer. Und er nahm eine Menge Platz weg. Dafür spendete Gemeinderat und Jugendreferent Dennis Weber (Grüne/BI) sein Sitzungsgeld, der Jugendbeirat investierte dies in eine Tischtennisplatte. Aus München holten Nico Burner und Philipp Leser (18) schließlich noch Bierbänke, so wie sie überhaupt vieles zu zweit machen mittlerweile. Denn in den zwei Jahren der Pandemie sind auch die einstmals treuen Jugendhausbesucher und ehemalige -beiräte größer geworden und abgewandert.

Nun wollen Burner und Leser gemeinsam mit Weyer eine neue Jugendclique aufbauen. Im Mai ist es immer mittwochs schon losgegangen, doch der Zulauf war mäßig. „Es hat sich noch nicht herumgesprochen“, sagt Leser. „Viele denken, dass noch geschlossen ist.“ Weyer hofft, dass auch junge Menschen aus der Ukraine ins Jugendhaus finden. Aber sie räumt ein: „Wir fangen leider wieder ganz von vorne an.“ Froh ist sie über die gute Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe und dem Ferienprogramm. „Einige Programmpunkte finden hier statt, das klappt sehr gut.“

Geplant sind auch wieder Feste. Um die Nachbarn nicht zu verärgern, haben sich die beiden Beiräte dafür extra ein Dezibel-Messgerät besorgt, mit dem sie die Lautstärke rund um das Haus kontrollieren wollen. Groß werben wollen sie für Partys keinesfalls „Die sollen sich alle im Rahmen bewegen“, sagt Weyer.

Die Unterstützung von der Gemeinde haben die Jugendlichen. „Es ist wichtig, dass für sie ein Treffpunkt da ist, und ich finde es toll, wenn sie sich einbringen“, betonte Bürgermeister Klaus Kögel. Der Betrieb stehe und falle mit den Personen. „Euer Einsatz hat hoffentlich Vorbildcharakter für alle die, die nachkommen“, sagte er beim Pressegespräch an Burner und Leser gewandt.

Wer wissen möchte, was los ist im Jugendhaus, kann auf der überarbeiteten Internetseite schauen: www.jugendhausseefeld.de.