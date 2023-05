Ordnungsamt von Anfragen überschwemmt

VERKEHR

Von Hanna von Prittwitz schließen

Die neuen Parkscheinautomaten an Wörthseestraße und Seestraße, die Verkehrsüberwachung und abgestellte Anhänger: All dies sorgt in der Gemeinde Seefeld für Ärger und viele Nachfragen im Ordnungsamt.

Seefeld - „Wegen des außergewöhnlich hohen Anfrageaufkommens“ hat die Gemeinde nun einen Informationskatalog veröffentlicht. In diesem stellt sie klar: Ausnahmen von der Gebührenpflicht bei den Parkplätzen werden auch für Anlieger nicht zugelassen. „Wir bitten daher, von entsprechenden Anfragen abzusehen“, sagte Alexandra Dolde vom Ordnungsamt gestern auf Nachfrage. Die Gemeinde weist zudem darauf hin, „dass sie keine Möglichkeit hat, Verwarnungen der Verkehrsüberwachung zurücknehmen zu lassen“.

Zudem geht es auch um die zunehmende Anzahl von Anhängern und Wohnwagen, die von ihren Besitzern auf öffentlichem Verkehrsgrund abgestellt werden. Die Zahl habe stetig zugenommen, sagt Dolde. Auf der anderen Seite steige der Bedarf an Parkplätzen. „Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Kfz-Anhänger ohne Zug f ahrzeug auf öffentlichem Verkehrsgrund für bis zu zwei Wochen geparkt werden“, erklärt sie. Der Verkehrsüberwachung seien die abgestellten Anhänger bekannt, diese würden regelmäßig auf Einhaltung der vorgenannten Frist kontrolliert und bei Verstößen konsequent verwarnt. Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass regelmäßiges Umparken keine Alternative darstelle. Die Gemeinde Seefeld bittet die Eigentümer von Anhängern und Wohnwagen, diese möglichst auf eigenen Stellplätzen unterzubringen.

127 Anrufe und Schreiben sind zu den Themen in den vergangenen zwei Wochen bei Dolde eingegangen. „Ich verstehe die Anliegen. Aber ich komme zu nichts anderem mehr.“