Pflege von 195 Bäumen an der Eichenallee

In der Eichenallee in Seefeld steht Baumpflege auf dem Programm. Noch bis Mitte November kommt es deshalb zu bestimmten Uhrzeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Seefeld – 110 Altbäume müssen in diesen Wochen an der Eichenallee in Seefeld gepflegt werden, wie das Staatliche Bauamt in Weilheim mitteilt. Erstmals werden heuer mit 85 Bäumen auch jüngere Exemplare ab zehn Metern Höhe einem Erziehungs- und Aufbauschnitt unterzogen. Nach der vergangenen umfassenden Pflege der bis zu 270 Jahre alten Bäume vor zwei Jahren sei es nun wieder notwendig geworden, die bei den jährlichen Regelkontrollen und eingehenden Untersuchungen festgestellten Mängel und Gefahren zu beseitigen. Ein Ziel der Altbaumpflege ist die Entnahme von Totholz zur unmittelbaren Verkehrssicherung. Zudem erhalten einige Eichen Sicherungen aus elastischen Kunststoffseilen, die das Wachstum der Bäume nicht einschränken, jedoch das Aufschaukeln bei Wind und Sturmböen verhindern sollen.

Arbeiten dauern bis Mitte November an

Die Arbeiten sind bereits im Gang und sollen bis Mitte November andauern. Dabei wird der Verkehr zwischen 9 und 15 Uhr in Abschnitten mittels Ampel einspurig geführt. „Um besondere Vorsicht im Bereich der Pflegearbeiten und um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen wird gebeten“, schreibt das Staatliche Bauamt.

Durch die Arbeiten sollen vitale Bäume langfristig erhalten werden, auch wenn sie bereits am Holzkörper stark geschädigt sind. „Solche Maßnahmen werden schrittweise im Abstand mehrerer Jahre vorgenommen und erfordern ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation.“ In einigen Fällen haben die Altbäume an der Eichenallee ihre Vitalität soweit eingebüßt, dass sie keine Kronen mehr regenerieren können. Dort sind zum Erhalt der Standsicherheit auch stärkere Rückschnitte der Krone nach gutachterlicher Empfehlung nötig. „Deshalb weist die Eichenallee auch Bäume mit stark rudimentären Kronen auf“, heißt es.