Piktogramme, rote Furten – neue Hoffnung

Von: Hanna von Prittwitz

Seestraße Hechendorf © Prittwitz

Institut für innovative Städte nimmt Seefelds Radwegenetz unter die Lupe.

Seefeld – Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel ist selbst ambitionierter Radler, auch deshalb liegen ihm Radwege in der Gemeinde am Herzen. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses präsentierte er eine Untersuchung des Instituts für innovative Städte (i.n.s.), das sich im Frühjahr die neuralgischen Punkte im Ort genauer angeschaut hat.

Hauptstraße Seefeld

An der Hauptstraße in Seefeld ist es für Radler und besonders auch Fußgänger stellenweise eng und gefährlich. „Das ist alles nichts Neues“, sagte Kögel. Für einen Radschutzstreifen sei die Straße auch wegen der Parkplatzsituation zu schmal. Das Institut schlägt sogenannte Piktogrammketten vor, also Markierungen auf der Fahrbahn, die zwar nicht abgrenzen, aber auf Radler aufmerksam machen. Davon hält Kögel wenig. Die Verbreiterung der Gehwege an einigen Stellen sei ein Muss, aber eine andere Baustelle. Möglich seien Querungshilfen und Aufpflasterungen beim Supermarkt. Eine Ortsverbindung nach Unering und Drößling schlägt das Institut über den sogenannten Espe-Berg vor, Kögel hält eine Realisierung von der Ortsmitte (Marienplatz) aus für realistischer.

Hauptstraße Seefeld © Prittwitz

Radweg Herrsching

Der mögliche Klinikneubau in Herrsching hat laut Kögel auch Bewegung in die Diskussion über einen Radweg entlang der Staatsstraße 2068 gebracht. Das zuständige Staatliche Bauamt Weilheim zeige sich offener, und der Grundeigentümer auf Seefelder Seite habe Einverständnis signalisiert. „Es wäre schon super, wenn wir wenigstens das Badegelände die Wurzn am Pilsensee angebunden hätten.“

Radweg Herrsching © Prittwitz

Seestraße Hechendorf

Die Seestraße wäre als Fahrradstraße geeignet. Das konnten sich auch die Mitglieder des Umweltausschusses gut vorstellen. Zu klären ist jedoch die Situation an der abknickenden Vorfahrtsstraße am Grundberg. Die Verwaltung prüft die Einrichtung zur Fahrradstraße. Ein Ärgernis für Radler sind die spitzen Rillen. „Da brauchen wir eine Lösung mit Gittern, und wenn ich die selber schweiße“, grollte Kögel in der Sitzung. Dass die Seestraße in Verlängerung am Bahndamm entlang, ein stark frequentierter Rad- und Fußweg, in bessern Zustand gebracht wird wie in der Runde vorgeschlagen, scheint hingegen unwahrscheinlich: „Da rührt die Bahn nichts an“, sagte Kögel. Der Bereich berührt das streng geschützte Herrschinger Moos.

Kreuzung Meiling

Bekanntlich wird der Radweg zwischen Seefeld und Weßling in Meiling unterbrochen. Radfahrer kreuzen entsprechenden die Dorfeinfahrt. Gefährlich fanden das auch die Mitglieder im Umweltausschuss. Das Institut schlug Markierungen und Beschilderungen vor. Weil einige Anlieger nicht einverstanden sind, kann der Weg nicht an der Allee entlang fortgeführt werden – daran hat sich nichts geändert. In Betracht zogen die Ausschussmitglieder einen Ortstermin. Prof. Martin Dameris (SPD) beklagte den Zustand der kurzen Schotterstrecke zwischendrin. Laut Kögel wird der Bauhof eventuell mit einem neuen Gerät ausgerüstet, dass bei der Verdichtung hilft: „Wenn es der Gemeinderat genehmigt.“

Radweg Aubachtal

Alle von Weßling kommenden Radler können den Feldweg durch das Aubachtal nutzen, wenn der nicht manchmal eine einzige Matwüste wäre. Daher will Kögel ihn mit einer wassergebundenen Deckschicht ertüchtigen. „Das will ich gerne mal ausprobieren, auch wenn er vielleicht nicht lange hält.“ Auch das Institut hatte dies als sinnvolle Netzergänzung abseits der Straßen bezeichnet.

Radweg Aubachtal © Prittwitz

Durchfahrt Hechendorf

Wie weist man die Radler am besten darauf hin, dass sie die Fahrbahnseite an der Ortseinfahrt von Inning kommend wechseln müssen? Auch dort schlägt das Institut Piktorgrammketten vor, und zwar bergab. Dazu kommen kurzfristig Markierungen und langfristig bauliche Maßnahmen. Rot markierte Furten sollen auch die Einfahrt von der Inninger Straße in die Wörthseestraße für die Radler sicherer machen. Die Radler aus Hechendorf kämen mit hohem Tempo dort an – „das ist zu gefährlich“, befand Kögel im Ausschuss.