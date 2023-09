Polizei entdeckt Cannabisplantage im Wald

Teilen

Das „Erntefahrzeug“ der Polizei: Der VW-Bus war mit den Cannabispflanzen im Wortsinne voll bis unters Dach. Die Pflanzen sind freilich Beweismittel. © Polizei

In einem Wald bei Hechendorf haben Polizisten eine Cannabisplantage entdeckt und sofort alle Pflanzen sichergestellt. Die Gärtner hätten aber wenig Freude an ihnen gehabt.

Hechendorf/Herrsching – Ein Zufallsfund war es wohl eher nicht, eher ein guter Riecher: Herrschinger Polizeibeamte haben am Montagvormittag eine Cannabisplantage bei Hechendorf entdeckt und sofort abgeerntet. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

Die Beamten waren auf Streifenfahrt in einem Waldgebiet bei Hechendorf, einen Teil erkundeten sie zu Fuß. Nicht ohne Grund: In dem Waldgebiet war bereits 2020 Marihuanapflanzen gefunden worden. Diesmal entdeckten die Polizisten „ein ganzes Anbaufeld mit Marihuanabäumchen“ bis zu einer Höhe von 2,2 Metern, wie Christian Schäffler, stellvertretender Leiter der Herrschinger Inspektion, am Dienstag bekannt gab. Und weiter: „Die vermeintlichen Hobbygärtner waren sich jedoch bei der Aufzucht der Pflanzen nicht bewusst, dass es sich bei allen Pflanzen, bis auf eine, um männliche Pflanzen handelt. Natürlich kann man auch die männlichen Pflanzenteile rauchen, aber der gewünschte ,High Effekt‘ wäre ausgeblieben, da männliche Pflanzen kaum THC oder CBD enthalten, welche für einen berauschenden bzw. entspannenden Zustand verantwortlich sind.“

Das Feld wurde von den Beamten abgeerntet, der Polizei-Bulli zum „Erntefahrzeug“ – er war bis unters Dach voll mit den elf Cannabispflanzen. Sie sind nun Beweisstücke in einem Strafverfahren zum dem Anbau von Cannabis. Wer die Pflanzen angebaut hat, ist nicht bekannt, aber: „Krokodilstränen dürften geflossen sein, als der Anbauer seine Cannabisplantage besuchte und nur noch Löcher im Boden vorfand“, so Schäffler.