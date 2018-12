Post in Seefeld  schließt, Nachfolge offen

Daran ist nicht zu rütteln: Ende des Monats schließt die Postfiliale in Seefeld. Eine Nachfolgelösung gibt es noch nicht.

Seefeld – Den Postkunden in Seefeld droht Ungemach: Wie Post-Sprecher Klaus-Dieter Nawrath gestern bestätigte, schließt die Postfiliale an der Hauptstraße in Seefeld zum 31. Dezember. „Wir arbeiten an einer nahtlosen Nachfolgelösung“, sagte Nawrath. Gespräche würden geführt, aber es sei noch nichts spruchreif, sondern „alles im Fluss“. Er wäre jedoch zuversichtlich. Eine Containerlösung werde es „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht geben“. Schlimmstenfalls müssen die Seefelder ab Januar den Supermarkt der Familie Ginder in Hechendorf aufsuchen, die dort eine Postfiliale betreibt. Nawrath geht aber davon aus, dass dies keine Dauerlösung wird. Möglicherweise soll nach dem Ausbau des Edeka-Markts in Seefeld dort auch eine Postfiliale entstehen. Das wäre aber erst in ein, zwei Jahren. „So lange müssen die Kunden keinesfalls nach Hechendorf fahren“, sagte er.

