Radeln nach Seefeld am autofreien Sonntag

Von: Hanna von Prittwitz

Im Mittelpunkt steht eine Sternfahrt nach Seefeld (v.l.): Jutta Remsing, Max Keil, Ernst Deiringer, Martin Törpe und Oliver Berger werben für den autofreien Sonntag am 10. September. © hvp

Anreize setzen statt mit Verboten zu vergraulen: Unter diesem Motto findet am kommenden Sonntag, 10. September, der dritte autofreie Sonntag des Energiewendevereins Fürstenfeldbruck statt. Im Mittelpunkt steht eine Rad-Sternfahrt zum Schloss Seefeld.

Seefeld – Entstanden ist die Idee, einen autofreien Sonntag auszurufen, schon vor drei Jahren, als es auch um die Geburt der Energieagentur der drei Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech ging. „Da haben wir mit der Planung begonnen“, berichtet Mitorganisator Max Keil vom Energiewendeverein Fürstenfeldbruck. Der erste fand 2021 statt, am kommenden Sonntag, 10. September, ist die dritte Auflage geplant. Weil mittlerweile so viele bei der Aktion dabei sind, ist beim Pressegespräch am Dienstag im Gasthof Ruf in Seefeld ein großer Tisch voll besetzt: Jutta Remsing ist von der Stabsstelle öffentliche Mobilität des Landratsamts Fürstenfeldbruck dabei, Oliver Berger und Ernst Deiringer vertreten den Energiewendeverein Starnberg, Martin Törpe den Energiewendeverein Landsberg. Längst ist der autofreie Sonntag nicht mehr nur eine Brucker Sache: Neben den genannten sind auch noch die Kollegen in Miesbach, Weilheim-Schongau und Bad Tölz dabei. Zahlreiche Vereine haben sich der Aktion angeschlossen, nicht zuletzt der ADFC natürlich, der in allen Landkreisen Sternfahrten zum Schloss Seefeld organisiert.

Im Landkreis Starnberg beginnt die Sternfahrt um 10 Uhr am Bahnhof in Feldafing und führt über das Kloster Andechs und Widdersberg zum Schloss. Dort finden sich auf dem unteren Parkplatz auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sternfahrten aus den anderen Landkreisen ein. Gegen 12 Uhr sind eine offizielle Begrüßung durch Seefelds Bürgermeister sowie eine Fahrradsegnung geplant, von 13 bis 16 Uhr finden Führungen durch das Hackschnitzelheizwerk der Firma Schlecht statt. Darüber freut sich Deiringer ganz besonders. Nicht nur, dass die Firma Schlecht mit dem Nahwärmenetz Alternativen geschaffen hat, sondern weil sie auch in Sachen Fotovoltaik zu den Vorreitern im Ort zählt. Außerdem präsentiert der Energiewendeverein sein Energieförderprogramm.

„Es hat sich langsam aufgebaut, die Aktion macht immer mehr die Runde, so etwas braucht einfach ein bisschen Zeit“, sagt Jutta Remsing über die Entwicklung des autofreien Sonntags. Für Keil ist die Arbeit der Energiewendevereine und somit auch diese Veranstaltung so etwas wie ein Wegbereiter „für die politischen Entscheidungen“. Und Berger erklärt: „Wir möchten die Menschen dazu bringen, ihr Auto stehen zu lassen.“ Schließlich zähle diese Region mit zu den schönsten in Deutschland, „es gibt viel zu entdecken vor der eigenen Haustür“.

Dass sich der autofreie Sonntag der Energiewendevereine in Fürstenfeldbruck schon etabliert hat, das belegen die vielen Aktivitäten und Angebote im Nachbarlandkreis. In dem einen oder anderen Biergarten gibt es für Radler die Mass einen Euro günstiger, Museen beteiligen sich, es gibt eine Biberwanderung und auch die Kirchengemeinden haben sich mit Segnungen eingeklinkt. Im Landkreis Starnberg betreten die Organisatoren da vergleichsweise Neuland, entsprechend soll im kommenden Jahr die Koordination verbessert werden.

So ist die ÖPNV-Nutzung im Landkreis Fürstenfeldbruck am 10. September gratis. Im Landkreis Starnberg war dies nicht zu organisieren, zumal hier eine Woche später, am 21. September, ein ÖPNV-Schnuppertag stattfindet – alle 9er Linien können dann kostenlos bis zur Landkreisgrenze genutzt werden. Eine Sperrung des Gilchinger Zentrums für den autofreien Sonntag war ebenfalls nicht möglich, dort verlegen die Gemeindewerke gerade Leitungen. Die Organisatoren möchten auch die Sportvereine stärker beteiligen, das läuft bisher noch ein bisschen zäh. „Der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen“, sagt Jutta Remsing und ist zuversichtlich, dass die Aktion immer weiter wächst. Keinesfalls gehe es um ein Autofahrverbot. Berger: „Wir wollen Anreize setzen.“

Das gesamte Programm zum autofreien Sonntag findet sich unter autofreier-sonntag.bayern.