„Raus, Reisen, Ausreißen“

Einfach losfahren und bleiben, wo es gefällt: Zum Thema Reisen mit dem Wohnmobil findet am Pilsensee eine Freiluftmesse statt. © campervent

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung, die hat es am idyllischen Pilsensee bei Seefeld noch nicht gegeben. Vom 6. bis 8. Mai finden beim Campingplatz am Pilsensee die „Munich Camping & Outdoor Days“ statt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 7000 Besucherinnen und Besuchern.

Seefeld – Mit dem Wohnmobil oder Campingbus einfach losfahren – vor allem in Zeiten einer Pandemie scheint es von Vorteil zu sein, den eigenen Wohnkomfort gleich dabei zu haben. Drei Tage lang, vom 6. bis 8. Mai, können sich Anfänger und Routiniers, aber auch Neugierige beim Campingplatz am Pilsensee in Seefeld von Herstellern und Ausrüstern inspirieren lassen. Das Motto: „Raus, Reisen, Ausreißen“.

„Wir rechnen mit 50 bis 100 Ausstellern“, berichtete gestern Mitorganisatorin Uli Draeger von der Marketing & Event-PR-Agentur für Touristik- und Campingwirtschaft Campervent auf Anfrage. „Grundsätzlich ist es als eine Messe für Tagesbesucher gedacht.“ Auf rund 15 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche können sich Camper-Fans oder die, die es noch werden wollen, über die Angebotspalette informieren. „Der Fokus liegt dabei auf mittleren und kleineren Herstellern und Händlern“, erklärt Mitorganisator Peter Draeger. Die Besucher sollen ins Gespräch kommen. „Es ist in erster Linie eine Informationsmesse. Also persönlicher Kontakt, kein Kaufdruck und eine ganz entspannte Atmosphäre.“ Dazu gibt’s ein individuelles Angebot aus Produkten von „außergewöhnlichem Design sowie Messeneuheiten“.

Doch es geht nicht nur um Fahrzeuge, die das Ausreißen leicht machen, und die Ausrüstung dafür. Sondern auch um „Optimierung schlichter Standardmodelle, über Nachhaltigkeit bis hin zum Trend Glamping, also Glamourous Camping“. Zelte werden ebenfalls aufgeschlagen, denn als Partner ist „Camp Nation“ an Bord. „Insgesamt sind rund 30 Marken vertreten, jeder Aussteller bekommt zwischen 50 und 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche“, kündigt Peter Draeger an.

Zu der Freiluftmesse zählt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Zu Gast ist MTB- Trial- und Trail-Athlet und Weltrekordhalter Tom Öhler. Dazu kommen Reiseberichte, Vorträge und Workshops, darunter ein Kurs für „Beginner“, also Anfänger, von Youtuber, Blogger und Camper-Fan Markus Wolf (Fan4Van). „Da erfahren die Besucher wie und wo man Stellplätze findet, welche Übernachtungsplätze legal sind oder wie sich klassische Anfängerfehler vermeiden lassen.“ Wichtig außerdem: „Die Freiluftmesse findet bei jedem Wetter statt. Echten Freiluft-Fans kann ja eigentlich auch keine Wetterkapriole etwas anhaben“, findet Uli Draeger. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter hoffen, dass die Besucherinnen und Besucher den Anschluss an die S8 Seefeld-Hechendorf nutzen, von dort sind es 20 Minuten zu Fuß.

„Wir denken, die Messe ist ein tolles Angebot zum Saisonstart“, sagt Uli Draeger. Sie rechnet mit bis zu 7000 Besucherinnen und Besuchern. Die Anmeldung für die Aussteller läuft noch. Interessenten können sich per Mail an office@campervent.de mit den Veranstaltern in Verbindung setzen. Informationen gibt es auch unter vansandfriends.de/mcod.