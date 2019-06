Die Rentenfee und ihre 800 Trauungen: Renate Freese hört auf

So um die 800 Trauungen werden es wohl gewesen sein. „Ich habe irgendwann aufgehört, zu zählen“, sagt Renate Freese. Nach 38 Jahren in der Verwaltung der Gemeinde Seefeld geht die gebürtige Westfälin in Rente.

Seefeld – Trauungen, Rentenangelegenheiten, Sterbeurkunden, Ansprechpartnerin für den Seniorenbeirat und Wahlleiteitern: An Renate Freese führte bei diesen Angelegenheiten kein Weg vorbei, und ihr ist es dadurch nie langweilig geworden, im Gegenteil. Vor der Rente fürchtet sie sich fast ein bisschen. „Ich überstehe das heute nur, weil ich noch drei Wochen da bin“, sagt sie gequält, während pausenlos Gäste für eine kleine Feier im Sitzungssaal an ihr vorbeilaufen. Denn mit der 63-Jährigen geht auch ein Urgestein, das alle kennen und von dem sich alle verabschieden möchten.

In seiner Abschiedsrede bezeichnete Bürgermeister Wolfram Gum Freese als „eine der ganz starken Figuren unserer Verwaltung“, die zum Glück zumindest als „Rentenfee“ für die nächste Zeit noch fünfeineinhalb Stunden pro Woche erhalten bleibt. Ansonsten aber ist in drei Wochen Schluss. Die Aufgaben der Standesbeamtin von der Trauung bis zur Sterbebeurkundung, dazu der Job als Wahlleiterin und so fort übernimmt die 44-jährige Petra Peters.

Gum kann sich nicht erinnern, dass Freese je krank gewesen wäre und beschreibt sie als „höchst stilvolle Dame, vornehm zurückhaltend und aus sich heraus wirkend“. Die Idealbesetzung für die schweren Momente bei Todesfällen, aber auch für feierliche Trauungen. Fotos von strahlenden Hochzeitspaaren zieren ihr Büro. Und da kann sie schon einiges erzählen. Von forschen Paaren, die im Vorgespräch „sehr locker“ waren, im Standesamt aber schlotterten vor Aufregung. Und dann die vielen Tränen: „Wenn alle gerührt sind, dann weiß ich doch, dass ich es richtig gemacht habe“, sagt Freese. Mit den Jahren – sie ist seit 1999 Standesbeamtin und leitete das Amt seit 2004 – habe sie auch ein Gefühl dafür entwickelt, ob sich da die Passenden das Ja-Wort geben. „Wenn die Scheidungsurkunde kam, hab ich mich nicht gewundert.“ Obwohl es auch schon vorgekommen sei, dass ein mutmaßliches Traumpaar die Kurve nicht bekommen habe.

Die Schnapsidee eines privaten Radiosenders

Nur an eine Geschichte erinnert sie sich nicht so gerne. Vor etwa 15 Jahren fragte ein privater Fernsehsender bei ihr an mit der Schnapsidee, zwei wildfremde Menschen miteinander verheiraten zu wollen. Das Format lief bundesweit. Nur eine Trauung dieser Art fand in Bayern statt, und zwar im Seefelder Standesamt. „Da saßen die beiden Familien, die kannten sich ja nicht. Und vorne stand der Bräutigam“, erzählt Freese. Alle seien schrecklich aufgeregt gewesen.

Dann erschien die Braut, das Paar sah sich zum ersten Mal. „Die haben sich dann richtig geküsst, also mir wäre das unangenehm gewesen.“ Freese bewahrte Haltung und verheiratete die beiden. „Das würde ich heute nicht mehr machen“, bekennt sie. Von der Regierung von Oberbayern gab’s dafür auch einen auf den Deckel. Und später folgte die Scheidungsurkunde. „Sie hat der Klamauksendung einen so würdigen Rahmen verliehen, dass man geneigt war, den Klamauk insgesamt zu akzeptieren“, erinnert sich Gum an die Geschichte, die dem Seefelder Standesamt kurzfristig bundesweite Berühmtheit verschaffte.

Dafür liefen alle anderen Hochzeiten wie geplant. Dass jemand Nein gesagt habe, oder nicht erschienen sei, „das habe ich zum Glück nie erlebt“.