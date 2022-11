„Riesengewinn und Riesenklotz“

Von: Hanna von Prittwitz

50 Meter lang ist der linke Gebäudekomplex und auch höher als die Hinterlieger: die an der Spitzstraße geplanten Gebäude (vorne) im Modell. © andrea jaksch

Das Haus wird groß, da redete niemand drumrum: Im Hechendorfer Bürgerstadel stellten die Architekten Professor Hans-Peter Hebensperger-Hüther, Clemens Pollok und Benedikt Weber die Planung für zwei Mehrfamilienhäuser an der Spitzstraße in Hechendorf vor.

Hechendorf - Unter den etwa 40 Zuhörern befanden sich einige Anlieger und Gemeinderäte, zukünftige Interessenten für die 23 geplanten Mietwohnungen waren nur rar vertreten. Wie berichtet, plant die Gemeinde auf einem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der südlichsten Reihe des Einheimischenmodells Am Höhenrücken und der Spitzstraße zwei Mehrfamilienhäuser mit 23 Wohnungen, Gemeinschaftsräumen und Tiefgarage. Aus „ökologischen, ökonomischen und städtebaulichen Gründen“, so die Planer, sind derzeit ein 50 Meter langes und etwa neun Meter hohes sowie ein zweites, kleineres Gebäude vorgesehen, beide dreigeschossig mit flachem Satteldach. Im Bebauungsplan waren noch drei Gebäude verzeichnet. „Das war damals aber nur ein grober Rahmen, sozusagen ein Platzhalter im Bebauungsplan“, erklärte Stefan Futterknecht vom Bauamt. Wegen geringer Überschreitungen muss der Plan daher geändert werden.

Hebensperger-Hüther und Pollock hatten mit ihrem Entwurf die Gemeinde und Jury im Wettbewerb überzeugt. „Da ist viel Hirnschmalz hineingeflossen“, stellte Bürgermeister Klaus Kögel fest. Die insgesamt 23 Wohnungen sind unterschiedlich groß, haben zwischen ein und vier Zimmer und sind alle nach Süden ausgerichtet. Das Angebot richtet sich auch nach den Förderrichtlinien der Regierung von Oberbayern, schließlich soll erschwinglicher Wohnraum für etwa 12 Euro pro Quadratmeter entstehen. Eine Holzverkleidung und eine Begrünung sollen der Fassade die Wucht nehmen. In dem längeren Gebäude gibt es einen überdachten Durchlass, sehr viel größer noch ist der Abstand zum zweiten Gebäude. Die Planung sieht Gemeinschaftsräume und -flächen vor, die möglicherweise auch von den rund 100 Bewohnern des Einheimischenmodells genutzt werden könnten.

Entscheidend für die Hinterlieger dürfte sein, dass der Gebäudekomplex insgesamt weiter abgerückt wurde in Richtung Süden. Im Zwischenraum soll ein grüner Anger entstehen. Hebensperger-Hüther sprach von einem „unglaublichen Grundstück, mit dem die Gemeinde auch Millionen machen könnte“ und lobte den Gemeinderat für seinen Mut, an dieser Stelle bezahlbaren Wohnraum zu bauen.

Dennoch. Das Volumen des größeren Gebäudes schreckte die Zuhörer. „Das ist ein prägnantes Haus, das ich noch vor allen anderen sehe. Ein riesiges Gebäude“, befand der ehemalige Gemeinderat Martin Dosch. Und eine Zuhörerin stellte fest: „Für die Mieter ist das ein Riesengewinn. Aber es ist ein Riesenklotz. Die Nachbarn tun mir leid.“ Pollok sprach von einer „Rückverweisung auf unsere eigene Geschichte“, nämlich auf die alten Bauernhäuser. Der lange Baukörper sei ruhiger und stringenter und passe dort.

Auch Parkplätze waren ein Thema. Der Stellplatzschlüssel ist bei dem Projekt niedriger als beispielsweise beim Einheimischenmodell, dort gilt zwei Plätze pro Wohneinheit. In dem Mehrfamiliengebäude jedoch sind auch Einzimmerwohnungen vorgesehen. „Und bei der Vergabe der Wohnungen kann die Gemeinde darauf achten, dass jemand nur ein Auto hat oder sich am Carsharing beteiligt“, erklärte Hebensperger-Hüther. „Wir müssen alle neu denken an dieser Stelle“, mahnte Pollok. Kögel platzte dazu kurz der Kragen. Gerade erst sei in Seefeld der Krankenwagen nicht durchgekommen. „Weil die Leute die Straßen mit Anhängern und Wohnwagen zuparken und in ihren Garagen alles mögliche andere lagert.“ Ein Zuhörer bat die Gemeinde dennoch, die Situation im Auge zu behalten: „Da kommen 50 Menschen, und es ist jetzt schon eng.“

Die Gebäude sollen den energetischen Anforderungen entsprechen und darüber hinaus, sind laut Pollok Solaranlagen geplant, die für den Strombedarf der Wohnungen reichen. Dazu kommt eine moderne Heizung, möglicherweise mit Wärmepumpe. „Das ist eine Frage der Entwicklung“, sagte Pollok.

Gemeinde und Architekten gehen davon aus, dass die Änderung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren vonstatten geht und ein halbes Jahr in Anspruch nimmt. Parallel gehen die Architekten in die Planung. Ende 2023 könnte dann der Spatenstich erfolgen, die Bauzeit beträgt etwa zwei Jahre. Bauherr ist die Gemeinde, das Seefelder Kommunalunternehmen SeeKu baut und vergibt die Wohnungen. Am Dienstag, 8. November, steht der Änderungsbeschluss für den Bebauungsplan auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Verwaltung im Technologiepark.