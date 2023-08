Kinder planen Spielplatz: Rutsche für alle und vieles mehr

So soll der neue Spielplatz in Unering aussehen: Mathilda (6), Valentin (9), Moritz (8), Bürgermeister Klaus Kögel, Verena Hentschel, Leonie (9), Mia Rottländer, Marla (6), Katharina Weyer, Ida (9), Anna-Maria (9) und Leonie (6, v.l.) mit dem Modell.

Ferienaktion in Unering

„Wir bauen einen Spielplatz“ ist eine Ferienaktion der Gemeinde Seefeld, die im Ortsteil Unering allerdings dauerhafte Spuren hinterlassen soll. Denn die Kinder haben dabei ihren eigenen neuen Spielplatz konzipiert. Die Rückendeckung von Bürgermeister Klaus Kögel haben sie.

Unering – Die Kinder in Unering wünschen sich einen neuen Spielplatz. Die alten Geräte sind in die Jahre gekommen – und die Rutsche ist schon längst nicht mehr TÜV-tauglich. Verena Hentschel, Projektleiterin von „Kosmos – Raum für individuelle Fähigkeiten“, steht den Sechs- bis Elfjährigen mit Hilfe zur Selbsthilfe zur Seite. Im Rahmen ihrer LIY-Projektes („learn it yourself“) wollen Hentschel und ihre Schützlinge bis zum nächsten Frühling Nägel mit Köpfen machen. Spätestens dann sollen die neuen Geräte installiert und spielbereit sein. Dieser Tage nahmen die Kinder die Vorarbeiten in Angriff.

Anfang des Jahres gründete Hentschel, ehemals Industrie- und Produktdesignerin bei Bosch-Siemens, mit „Kosmos – Raum für individuelle Fähigkeiten“ ihr eigenes Unternehmen und widmet sich damit dem Potenzial der Jüngsten. „Ich biete auch für Schulen und Kindergärten lösungs- und handlungsorientierte Projekte an. Es ist erstaunlich, was für realitätsnahe Ideen Kinder haben, wenn man sie tun lässt.“

Die initiale Idee für die Erneuerung des Uneringer Spielplatzes entstand in den Osterferien. „Wir haben auf anderen Spielplätzen Recherche betrieben, haben uns überlegt, welche Spielgeräte wir gerne hätten“, erklärte die Mutter zweier Uneringer Mädchen im Alter von sechs und neun Jahren. Die zumeist in Unering wohnhaften Kinder fertigten Zeichnungen an, aus denen vier verschiedene Modelle hervorgingen, die die Sechs- bis Elfjährigen vor Bürgermeister Klaus Kögel und dem Bauamt präsentierten. Seitens der Gemeinde gibt es grünes Licht. „Bürgermeister Kögel steht voll hinter uns. Wir dürfen den Spielplatz auf der Basis unserer Ideen umsetzen“, sagte Hentschel, die das Spielplatzprojekt bereits im Gemeinderat vorgestellt hat. Fördergelder gibt es seitens der Gemeinde und vom Bayerischen Jugendring.

Bereits im Herbst sollen die ersten Spielgeräte stehen

Was genau auf dem Areal am Ortsende Richtung Drößling realisiert wird, soll zwischen den Sommer- und Herbstferien gemeinsam mit der Gemeinde ausgearbeitet werden. „Bis zu den Herbstferien soll klar sein, was geht“, sagte die Projektleiterin. Geplant sind drei Tipis, ein Hügel mit neuer Rutsche, eine Seilbahn, ein Reck, ein neuer Sandkasten sowie drei Schaukeln. Gemeinsam mit Landschaftsarchitekt Christian Grote haben Hentschel und ihre Schützlinge das Spielplatzgelände bereits genau inspiziert und die Positionen für die Geräte geplant. Grote erklärte sich zudem bereit, bei der Umsetzung vor Ort mitzuwirken.

Die Kinder wünschten sich vor allem eine Rutsche, auf der alle rutschen könnten. Die jetzige sei eher steil, so Hentschel. Mit der Installation der Seilbahn und der Tipis rechnet das Projektteam schon in den Herbstferien. Zu Pfingsten 2024 soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Im Rahmen all ihrer Projekte will Hentschel die Kinder vor allem zur Selbsttätigkeit anregen und ihnen öffentliche Stimme verleihen: „Kinder werden oft aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Es ist wichtig, den Fokus darauf zu setzen, dass Kinder ihr Potenzial leben können.“ (nh)