Schüler laufen am Pilsensee für Waisenhaus und Förderverein

Mehr als 280 Mädchen und Buben drehten Runde um Runde: Der Schulförderverein Seefeld-Hechendorf hatte den Spendenlauf am Freitag organisiert. Ein Teil des Erlöses wird für schulische Zwecke verwendet, ein Teil fließt an ein Waisenhaus in München.

„Run for Fun“

15 Runden in 20 Minuten? Klingt unmöglich, ist aber machbar. Genau das zeigten Mädchen und Buben der Grundschule am Pilsensee am Freitag.