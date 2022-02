Sechs Meter breite Straße und ein Gehweg

Von: Hanna von Prittwitz

Die Ortdurchfahrt in Drößling soll ausgebaut werden. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Umbau der Ortsdurchfahrt in Drößling nimmt Gestalt an – und zwar ohne die einst angedachte Ampellösung. Bürgermeister Klaus Kögel wird in der nächsten Woche weitere Gespräche mit Anliegern führen, am Mittwoch, 9. März, findet in der Gaststätte Fattoria ein Informationsabend statt.

Drößling – Die Menschen in Drößling haben auf ihrer kurvigen, engen und zumeist gehweglosen Ortsdurchfahrt schon so einiges erlebt. Lkw und Busse, die stecken blieben und sich dann zentimeterweise aneinander vorbeischoben. Gut erinnern sie sich an einen Montag im Dezember 2018, an dem die Ortsdurchfahrt eine halbe Stunde lang gesperrt war, weil sich zwei Lkw verkeilt hatten. Pkw und Linienbusse mussten warten, ein Verkehrsschild ging zu Bruch. FWG-Gemeinderat Ulrich Pirzer machte ein Foto und schickte es an alle Gemeinderäte. Im April 2009 war die Ortsdurchfahrt gar für eine Stunde gesperrt wegen eines Lastzugs und eines Pkw, an dem letztlich 3000 Euro Schaden entstand. Zuletzt waren nun eine Einbahnstraßenlösung und eine Ampel für die Ortsdurchfahrt so gut wie beschlossen. Bürgermeister Klaus Kögel jedoch konnte sich damit nicht anfreunden. Tatsächlich scheint nun ein Ausbau der Straße von 5,50 auf sechs Meter plus Fußgängerweg mit 1,50 Meter technisch machbar, das haben aktuelle Planungen ergeben. Wie die genau ausschauen könnten, zeigen Kögel, Verwaltung und Vertreter des Staatlichen Bauamts den Drößlingern bei einer Informationsveranstaltung in der Gaststätte „La Fattoria“ am 9. März.

Vorher möchte Kögel noch einige Gespräche mit den Anliegern führen, die für das Projekt Grund abgeben müssen. Die meisten seien bereit, Gemeinde und Bauamt zu unterstützen. Doch ein, zwei würden noch zögern. „Ich hoffe sehr, dass alle mitmachen“, sagte Kögel an diesem Freitag. Am Ende soll die durch den Ort führende Starnberger Straße (Staatsstraße 2070) an fast allen Stellen sechs Meter breit sein. Auf der Kirchenseite kommt ein 1,5 Meter breiter Gehweg hinzu, der jetzt schon an der Ortseinfahrt beginnt, dort aber sehr schmal ist und schon weit vor der Kirche endet.

An der engsten Stelle der Ortsdurchfahrt, von Seefeld kommend, werde sich nichts ändern, erklärte Kögel. „Da bleibt es eng. Aber das findet auch das Staatliche Bauamt gut.“ Denn so werde die Geschwindigkeit heruntergebremst. Vorgesehen ist an dieser Stelle eine Gegenverkehrsregelung, bei der ein Richtungsverkehr Vorfahrt erhält. Dann soll auf der linken Seite ein Gehweg beginnen, der an dem dortigen landwirtschaftlichen Anwesen und der Kirchenmauer vorbei entlang der Gärtnerei Pirzer und weiteren Anliegern bis zur Einmündung der Höhenbergstraße führt.

Die Gemeinde Seefeld wird das Projekt in Sonderbaulast finanzieren, „auch wenn wir dabei Verluste haben werden“. Sonderbaulast bedeutet, dass die Gemeinde das Projekt zwar vorfinanziert, dafür aber auch früher loslegen kann. Im Haushalt sind 1,2 Millionen Euro für den Umbau eingestellt. Kögel setzt zudem auf Förderungen von bis zu 50 Prozent. „Und wir hoffen, dass sich auch das Staatliche Bauamt beteiligt.“

Kögel hat eine Menge Argumente für die aktuelle Lösung. Sie gewährleiste mehr Sicherheit für die Fußgänger, erhalte den Verkehrsfluss, verhindere Staus an den Ortseinfahrten. „Bei der Ampellösung müsste ein überfahrbarer Gehweg ohne Hochboard realisiert werden, damit im Falle eines Ampelausfalls ein Begegnungsverkehr möglich ist“, so Kögel weiter. „Das sehe ich als erhöhtes Sicherheitsrisiko.“ Er glaubt auch, dass eine Ampel das Verkehrsaufkommen zulasten Unerings verschieben würde. Wichtig ist ihm, dass auf der Ortsdurchfahrt auch nach dem Umbau Tempo 30 ausgeschrieben bleibt. „Der dafür erforderliche sogenannte Schleppkurvennachweis, bei dem die Radien der Kurven ausgemessen werden, ist dafür die rechtliche Grundlage“, sagte er. Das beauftragte Planungsbüro prüfe dies derzeit, und es sehe gut aus. Bei einer Ampellösung sei das fraglich.

Im Gemeinderat hatte das Umschwenken der Gemeinde kurzfristig für Irritationen gesorgt, vor allem bei den in Drößling lebenden Gemeinderäten Christian Wagner (BVS) und Ulrich Pirzer (FWG). Das Gremium steht jedoch hinter der Lösung. Kögel geht von sechs bis zehn Wochen Bauzeit im Sommer aus. Die AWA Ammersee wird ebenfalls beteiligt, marode Wasserleitungen und Kanäle sollen erneuert werden. „Ich bin von dem Ansatz überzeugt“, sagt Kögel. „Verkehrssicherheit ist für mich das A und O.“