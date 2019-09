Auto weg, Paar erstattet Anzeige wegen Diebstahl - Fall nimmt kuriose Wendung

Ein Paar ging zur Polizei, um ihr Auto als gestohlen zu melden. Sie hatten es zuvor in eine Werkstatt gebracht - doch der GPS-Tracker zeigte plötzlich einen ganz anderen Ort an.

Seefeld – Eine 60-jährige Seefelderin suchte Samstagnacht zusammen mit ihrem Ehemann die Polizei in Herrsching auf, um Anzeige wegen Diebstahls ihres Pkw Seat zu erstatten. Diesen hatte sie am Freitagnachmittag bei einer Werkstatt in München abgegeben, da endlich der Hagelschaden an ihrem Pkw repariert werden sollte.

Am späten Samstagabend erhielt der Ehemann über die App des GPS-Tracker, mit dem der Pkw ausgestattet ist, plötzlich eine Nachricht, dass das Fahrzeug nun im etwa 140 Kilometer entfernten Heidenheim und nicht mehr in München stehen solle.

Seefeld: Ehepaar vermutet Autodiebstahl - doch es ist anders als gedacht

Von den verständigten Kollegen in Heidenheim konnte der Pkw tatsächlich dort festgestellt und auch der Fahrer angetroffen werden. Allerdings erklärte der vermeintliche Dieb den Beamten, dass er das Auto im Auftrag des Autohauses nach Heidenheim gefahren habe. Da offenbar in München derzeit alle Lackierbetriebe ausgebucht seien, wurde der Pkw zwecks schnellere Reparatur zum Lackieren nach Heidenheim gefahren.

Der Chef des Autohauses meldete sich dann noch telefonisch bei der Dienststelle in Herrsching und bestätigte die Angaben. Die Halterin war erleichtert, dass ihr Pkw unversehrt aufgefunden worden war. Allerdings war sie weniger erfreut, dass das Autohaus versäumt hatte, sie von der Fahrt nach Heidenheim in Kenntnis zu setzen. Der Pkw dürfte dann in Heidenheim für die Reparatur bleiben.

