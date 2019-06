Eisenpark bleibt ein Problempark

Lärm und Sachbeschädigung: Die Gemeinde Seefeld will beim Eisenpark reden und durchgreifen.

Seefeld – Ein kleiner Dorfpark, von Bebauung umgeben, scheint nicht mehr in die Zeit zu passen. Beim Eisenpark in Seefeld jedenfalls reißt der Ärger nicht ab. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zerbrachen sich Gemeinderäte und Anlieger erneut die Köpfe, wie gegen Ruhestörung und Müll durch einzelne Besucher, aber auch gegen mutmaßliche Sachbeschädigung durch einen Anlieger vorgegangen werden kann. Besserung könnte eine Personalie bringen: Geschäftsstellenleiter Fritz Cording ist mit einem erfahrenen Sozialpädagogen im Gespräch, der auch das seit Monaten geschlossene Jugendhaus wieder beleben möchte.

Ärger gibt es im Eisenpark wohl rund um die Uhr, nicht nur abends. Dazu kommen offensichtlich heftige Reaktionen eines Anrainers. Peter Koch, der ebenfalls direkt am Eisenpark wohnt, sprach in der Sitzung von „völlig überzogenen Reaktionen aus dem Umfeld“. Und er brach eine Lanze für die Jugendlichen. „Es gibt welche, die laut sind. Aber viele sitzen nur auf der Bank und schauen in ihre Handys.“ Koch und Ralf Weiler, ein weiterer Nachbar, sammeln immer wieder mal den Müll auf im Park und reden mit den Jugendlichen. Von der Gemeinde erhoffen sie sich dabei Unterstützung und vielleicht auch ein Angebot für den Nachwuchs.

Ein ebenso großes Problem bleibt der andauernde Ärger mit einem Anlieger. Dieser ist allen bekannt, und es scheint ziemlich sicher, dass er aus Frust über die Parkbesucher immer wieder Bänke beschmiert, Kameras entwendet und hohen Schaden anrichtet. Dabei wurde er auch gefilmt. Die Gemeinde erstattete Anzeige, das Verfahren wurde wegen Nichtigkeit aber eingestellt, wie Bürgermeister Wolfram Gum auf Rückfrage bestätigte. Gespräche hätten nichts genutzt. Auch die Nachbarn entsetzt das Treiben des Anliegers. „Mich belastet, dass wir Vorbildfunktion zeigen sollten, es aber an Verhältnismäßigkeit fehlen lassen“, sagte Peter Koch.

Gum ließ in der Sitzung am Dienstagabend keinen Zweifel daran, dass die Gemeinde durchgreifen werde. „Das lassen wir uns auch etwas kosten“, kündigte er an. Überlegt würden die Installation einer Kamera und der Einsatz eines Sicherheitsdienstes. Wie die Öffnungszeiten für den Park umgesetzt werden können, dafür muss noch eine Lösung gefunden werden. Lange hatte dies ein Anwohner übernommen. „Den haben sie dann angepöbelt, nun hat er keine Lust mehr“, sagte Gum. In der Sitzung erklärte sich Gum auch zu einem Gespräch mit den Jugendlichen bereit. „Ruft mich an, wenn sie da sind“, sagte er an die Anlieger gewandt.

Unter Umständen ist auch eine Lösung in Sachen Jugendtreff in Sicht. Wenn alles so läuft, wie sich die Gemeinde das vorstellt, wird ab 1. Juli die einstige Koordinationsstelle Integration und Asyl unter einer anderen Aufgabenstellung wieder besetzt. „Die Person, die wir im Auge haben, ist sehr erfahren und soll sich auch um die Wiederbelebung des Jugendhauses an der Mühlbachstraße kümmern“, kündigte Cording an.