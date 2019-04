Ein Umzug und ein Auszug

„Der Gute Ofen“, das Fachgeschäft für Kamine und Öfen, verlässt Seefeld und zieht nach Inning. Dort wird das Geschäft aber erst in ein paar Monaten wieder eröffnen.

Seefeld/Inning– 18 Jahre war der ehemalige Kuhstall von Schloss Seefeld Heimat von „Der Gute Ofen“, einem Fachgeschäft für Feuerstellen, Kamine, Gartenkamine, Öfen und jede Menge Zubehör. Jetzt aber ist Schluss an dem Standort. Die Inhaber zieht es nach Inning ins ehemalige Kaufhaus Sedlmayr – mit Folgen für den dortigen Flohmarktladen „Tracht & Trödel“. Der nämlich muss weichen.

„Das Käuferverhalten ist anders geworden, Einzelhandel ist in der Form nicht mehr darstellbar“, sagt Michael Bendix im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Gemeinsam mit Monika Meier bietet er in dem alten Gewölbe in Seefeld auf 700 Quadratmetern seit dem Jahr 2001 sein hochwertiges Sortiment an. Aber das Internet macht auch vor dem malerischen Ambiente nicht Halt: Die Kundenzahlen sinken. „Viele kommen zu uns, fotografieren die Ware ab und suchen später nach günstigeren Angeboten in Online-Shops“, erzählt Bendix.

Unterschiedliche Mietvorstellungen sind ein Grund für den Umzug

Dazu kämen unterschiedliche Mietvorstellungen seitens der Schlossverwaltung und ihnen als Mietern. „Man muss sich anpassen“, fasst sich Bendix kurz. „Die Leute kommen nur noch rein, um sich aufzuwärmen“, so sein Eindruck. Darum hat sich das Unternehmerpaar, das in Herrsching lebt, nach Alternativen in der Umgebung umgeschaut – und in Inning eine gefunden. „Wenn alles klappt, sind wir ab Mitte Juli im alten Kaufhaus Sedlmayr“, sagt Bendix.

Die Immobilie an der Münchner Straße im Herzen Innings stand jahrelang leer, ehe vor fast genau einem Jahr Inge Itzenthaler dort ihr Geschäft „Tracht & Trödel“ eröffnete, quasi einen Flohmarkt im Laden. Nun hätten ihr die Eigentümer zum 30. April gekündigt, sagt die Geschäftsfrau – und ist darüber alles andere als glücklich. „Ich dachte erst, das ist ein Witz“, sagt Itzenthaler gegenüber dem Starnberger Merkur. „Der Laden geht wirklich gut.“ Das Geschäft unter anderem mit Secondhand-Tracht und Landhausartikeln funktioniere, viele Kunden kämen zu ihr, auch Laufkundschaft. Wie es für sie jetzt weitergeht, ist offen. „Ich habe noch nichts Neues gefunden“, sagt die Geschäftsfrau aus Kottgeisering.

Die Ausstellungsfläche für den „Guten Ofen“ halbiert sich

Für den „Guten Ofen“ ist dagegen die nähere Zukunft klar. „Wir haben das komplette Erdgeschoss gemietet“, sagt Michael Bendix. Die Ausstellungsfläche halbiert sich zwar im Vergleich zu den Räumlichkeiten in Seefeld, am Konzept soll sich aber nichts ändern. Der Fachmann für Ofenbau freut sich über Schaufenster, die ihm am neuen Standort zur Verfügung stehen. Und gute Parkmöglichkeiten seien gleich gegenüber auf dem Parkplatz am Gasthof zur Post sichergestellt.

Das Sortiment werde reduziert, vor allem „das Kleinzeug“, das edle Zubehör für Tisch, Tafel und Küche. „Wir brauchen keine 700 Quadratmeter mehr“, sagt Bendix. Nach all den Jahren – das Geschäft wurde usrprünglich schon 1982 in München gegründet – gebe es einen großen Kundenstamm. „Unsere Feuerstellen gibt es europaweit“, sagt er stolz.

Der Abverkauf in Seefeld hat schon begonnen

Der Abverkauf am bisherigen Standort in Seefeld hat bereits begonnen, die Räume seien gekündigt. Bis Ende des Monats muss das alte Gewölbe geräumt sein. Die Geschäftsleute Bendix und Meier sind in der Zwischenzeit im Internet auf www.der-gute-ofen.de erreichbar. „Nicht als Online-Shop“, versichert der 65- Jährige. „Aber wir haben laufende Aufträge für Öfen.“