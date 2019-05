Führungswechsel bei Seefelds NBH

Die Nachbarschaftshilfe Seefeld hat einen neuen Vorsitzenden. In Abwesenheit wählten die Mitglieder Elmar Striegl zum Nachfolger von Volker Reith.

Seefeld – Vor ziemlich genau zehn Jahren, Ende März 2009, übernahm Volker Reith bei der Nachbarschaftshilfe Seefeld den Vorsitz. Am Donnerstagabend gab der einstige BMW-Entwicklungschef den Stab weiter: Neuer Vorsitzender ist Elmar Striegl. Der ehemalige Vizebürgermeister und langjährige CSU-Gemeinderat ließ sich in Abwesenheit zum neuen Chef der NBH wählen, er ist gerade in Reha und übernimmt seine Aufgabe Ende des Monats.

Zum letzten Mal zog Reith Bilanz. 447 Mitglieder zählt die Organisation, sie beschäftigt rund 70 Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis. Dazu kommen Asylbewerber auf 1-Euro-Basis und unzählige Ehrenamtliche, die nicht mal mehr eine Aufwandsentschädigung erhalten. „Da kommen viele Stunden zusammen, die keiner wirklich ermittelt“, sagte Reith. Die Arbeit der NBH wäre ohne diese Helfer jedoch nicht zu leisten.

Seit 2008 ist die NBH als Mehrgenerationenhaus (MGH) zertifiziert und bis heute im Förderprogramm der Staatsregierung. Neben unzähligen Angeboten für alle Generationen unterhält sie im alten Rathaus einen Second-Hand-Laden, im Rahmen des MGH bietet sie immer mittwochs und samstags ein offenes Café an. 14 geschulte Alltagsbegleiter waren für die NBH im Einsatz, allein in diesem Bereich leisteten die Ehrenamtlichen rund 1400 Stunden. Dazu kommen Erzählcafé, Ausflüge, Seniorennachmittage, Christkindlmarkt, Veranstaltungen wie Kleidertausch-Partys, Mittagsbetreuung und natürlich das Ferienprogramm. Dafür sind an die 450 ehrenamtliche Stunden anzusetzen. Damit alle in Form blieben, dafür sorgte über viele Jahre Friedel Schank mit ihrem Seniorensport. Sie war im April im Alter von 88 Jahren verstorben (wir berichteten). In ihre Fußstapfen tritt Beate Kuberek.

Eine tragende Säule der NBH ist auch in Seefeld die ambulante Pflege. Der Leiterin Stefanie Zimmermann stehen um die 15 Pflegemitarbeiter zur Seite, für rund 45 Klienten leisteten sie an die 9250 Stunden.

Nüchtern und nur am Rand nannte Reith die Probleme beim Namen, mit denen sich auch gemeinnützige Organisation wie die NBH plagen müssen. Im Büro schlage „St. Bürokratius“ immer mehr zu, sagte er. Und die Krankenpflege müsste sich in Zukunft mit dem Pflegeberufegesetz auseinandersetzen. Kummer machen die neuen Richtlinien für den Datenschutz. Die Besuchsdienste im Krankenhaus fallen deshalb derzeit aus. Finanziell steht die NBH indessen gut da: Interims-Schatzmeisterin Elvira Dauner präsentierte einen positiven Abschluss in Höhe von 14 000 Euro. Das Geld wird aber auch gebraucht: In ein, zwei Jahren muss ein neues Auto her.

Seefelds Bürgermeister Wolfram Gum war natürlich voll des Lobes für die NBH, deren Leistung er „eine Sensation“ nannte. Die Gesellschaft brauche „so Leute wie euch, mit einem goldenen Herz“.

Große Teile des Vorstands hatten schon vor einem Jahr angekündigt, aufhören zu wollen. Nur Patricia Kalchschmidt, die seit 1993 die NBH prägt, seit 1999 zweite Vorsitzende und seit 2008 Geschäftsführerin ist, blieb im Amt. Zum Glück wurden auch für die scheidenden Vorstandsmitglieder Nachfolger gefunden: Den Posten der dritten Vorsitzenden übernimmt Elfriede Schumacher, ums Schriftliche kümmert sich Bettina Köster, und die Kasse übernimmt Sylvia Fischer, einst Leiterin des Familienzentrums. Volker Reith steht noch bis Ende des Monats zur Verfügung. „Nach zehn Jahren ist es dann auch mal gut.“