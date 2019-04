Landjugend blickt mitvoller Kraft voraus

Mehr als 60 Mitglieder zählt die Hechendorfer Landjugend mittlerweile. Vor kurzem wählten die jungen Leute Ludwig Sienz zu ihrem neuen Vorsitzenden. Und das ist nicht die einzige Änderung im Vorstand.

Hechendorf - Die Landjugend Hechendorf geht mit einem neuen Vorstand in die Zukunft. In der Jahreshauptversammlung wählten die 39 anwesenden Mitglieder im Hechendorfer Bürgerstadl Ludwig Sienz an die Spitze des Vereins. Er löst Lukas Ruhdorfer ab. Der scheidende Vorstand hatte zuvor auf ein erfolgreiches und schönes Jahr 2018 zurückgeblickt – mit weiterhin wachsender Tendenz: Mittlerweile umfasst die Landjugend 66 Mitglieder. „Besonders wurde das Engagement der Mitglieder und der damit verbundene Erfolg hervorgehoben“, berichtet Schriftführerin Sandra Schneider. Zweiter Vorsitzender bleibt Alexander Steiner.

Die Landjugend plant einen Hüttenausflug und viele weitere Aktionen

Zu den beiden Stellvertretern wählten die Mitglieder Lukas Ruhdorfer und Ludwig Krapf. Das Amt des Kassiers übernimmt weiterhin Simon Ehrensperger. Beisitzer sind Mathias Huber, Thomas Steiner, Juliander Dosch, Johannes Obermaier und Maximilian Sienz. Für heuer plant die Landjugend wieder einige Aktionen und Veranstaltungen, darunter einen Hüttenausflug im August sowie die Teilnahme am Seefelder Christkindlmarkt und am Hechendorfer Christbaumverkauf. „Und wir bemühen uns, unseren Standort am Oberfeld wieder zu verschönern und herzurichten“, sagt Schneider. mm