Jubilar mit Bilderbuchgeschichte

Das auf Gut Delling ansässige Unternehmen TQ-Systems feiert Geburtstag: Es wurde vor 25 Jahren in einem Kuhstall gegründet.

Gut Delling – Hochbetrieb herrschte in den vergangenen drei Tagen auf Gut Delling: In diesem Jahr feiert TQ-Systems seinen 25. Geburtstag. Tag der offenen Tür für Mitarbeiter und Familien, Bewerbertag und schließlich erstmals eine Ausstellung mit großem Kundenfest – keine Frage, das Jubiläum wird in die Annalen des Unternehmens eingehen. Dessen Geschichte klingt wie aus dem Bilderbuch. Detlef Schneider und Rüdiger Stahl pachteten das Gut Delling 1994 von der Stadt München und gründeten quasi im Kuhstall TQ-Systems. Daran erinnert sich Detlef Schneider, heute 63 Jahre alt, immer gern.

„Das kann sich heute ja keiner mehr vorstellen, wie einfach und klein das war damals.“ Idyllisch von großen Eichen verborgen liegt das Stammhaus der Firma heute noch. Aber 2008 wurde ein moderner Gebäudekomplex angebaut, das Produktionsvolumen verdoppelte sich. Kein Wunder, denn 2005 lag das Auftragsvolumen bereits bei 72 Millionen Euro, der Umsatz bei 67 Millionen. „Ich hatte damals einen Knochen als Handy. Meine Frau hat gesagt: Wenn du das Ding mitnimmst, bleibe ich zu Hause“, erzählt Schneider. Heute wäre ein Leben ohne Smartphone undenkbar. „Was in der Elektronik seither passiert ist, ist absolut unglaublich.“

Nach wie vor bietet TQ-Systems Elektronikkomponenten an, und zwar von der Entwicklung bis zum Service. Das war damals auch die Grundidee. Doch heute geht es längst nicht mehr nur um Elektronik in Geldzählautomaten. TQ hat den Hightech-Markt erobert und mitgestaltet, vom medizinischen Bereich über E-Mobilität bis zur Flugzeugelektronik und zu kollaborativen Robotern. Anzuschauen war dies alles bei der ersten „TQ Expo“, die das Unternehmen zum Jubiläum im oberen Stock des Firmensitzes aufgebaut hatte.

Während sich Unternehmen und Markt mit hohem Tempo entwickelten, blieb die TQ-Geschäftsführung unverändert. „Er macht die Technik, Entwicklung und Organisation, ich mache den Vertrieb. So funktioniert das“, erklärt Schneider. Erst 2017 nahmen Stahl und Schneider dessen Sohn Stefan in die Geschäftsführung auf. „Das war gar nicht so geplant“, erzählt der 36-jährige Wirtschaftsingenieur. Sein Vater habe dies auch nicht von ihm erwartet, „er war da ganz entspannt“. Aber ein beruflicher Ausflug in das Unternehmen habe sich positiv entwickelt.

Und wie klappt das so zu dritt? Alle grinsen, und Detlef Schneider sagt: „Wir haben manchmal verschiedene Standpunkte. Aber wir einigen uns immer auf einen.“ Mit seinen 63 Jahren denkt der Senior noch lange nicht ans Aufhören. „Ein Kunde von uns hat gerade mit 92 Jahren seinen Sohn in die Rente geschickt.“ Alles klar.

Warum auch aufhören, wenn man selbst großer Fan seiner Produkte ist. Begeistert führen die drei Firmenchefs durch die Ausstellung. Mit dem E-Bike, für das TQ Komponenten bietet, fährt Detlef Schneider schon lange selbst durch die Gegend. Das Rad ist so schnell, dass der Fahrer Nummernschild und Helm braucht. Wenn er auf den Feldweg will, kann er in Zukunft das Nummernschild einklappen, der Motor wird auf 25 km/h gedrosselt. „Dafür haben wir ein Patent angemeldet“, erklärt Detlef Schneider stolz.

Nebenan hängt ein Bildschirm, so groß wie eine Schultafel. Er lässt sich mit Handy und Computer verbinden. Fotos und Folien können hochgeladen und bearbeitet werden. Das interaktive Wunderding ist Flipchart, Beamer und Whiteboard in einem. Um die Ecke steht ein roboter- assistiertes Reha-Krankenhausbett, seit Freitag zugelassen. Patienten können mit seiner Hilfe nach Operationen frühzeitig mobilisiert werden. „Einzelne Kliniken probieren das bereits aus. Anfang 2020 wollen wir in Serie gehen“, kündigt Stefan Schneider an.

Die größten Menschentrauben aber stehen um zwei Roboterarme herum. Der „Panda“ ist ein kollaborativer Roboter für jedermann. Er ist sehr einfach zu bedienen und zu programmieren, „das kann wirklich jeder“, sagt Stefan Schneider. Idealerweise übernehme der Panda Arbeiten, die langweilig seien. „Die kreativen macht der Mensch.“ 1500 Stück hat TQ im vergangenen Jahr gebaut, 30 sind im Unternehmen im Einsatz. Nächstes Jahr sollen eigentlich bis zu 5000 Stück produziert werden.

Eigentlich. „Wir sind im Wachstum gehemmt, weil uns die Leute fehlen“, erklärt Stefan Schneider. Das ist das eine Problem. Auf der anderen Seite klemmt der Standortausbau. Seit 2016 gibt es einen Bebauungsplan, danach darf TQ am Standort Gut Delling vergrößern. „Den Antrag für das Ganze habe ich schon 2011 gestellt“, schnaubt Detlef Schneider. Die Entscheidung hänge in der Stadt München fest. „Wir könnten hier längst 1200 Mitarbeiter unterbringen“, ärgert er sich.

Für ihn ist die Erweiterung am Standort auch eine Form von Umweltschutz. „Wir sind durch den Kreisel und die Weßlinger Umfahrung ideal angebunden. Keiner der Mitarbeiter muss durch Ortschaften fahren“, sagt er. Um die Nähe zu FFH-Flächen weiß er. „Die Eichenallee ist mir heilig.“ Er findet, dass die Fahrerei zum Arbeitsplatz ein Umweltproblem ist. „Grün ist doch, wenn ich nicht nach München fahren muss, sondern da wohne, wo ich arbeite.“ Wobei sich das Wohnungsproblem in der Gegend nicht wegdiskutieren lasse. Auch den Strom will Schneider bald selber machen, mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Firmenparkplatz.

Am Freitagabend stieg auf Gut Delling mit rund 600 Gästen das traditionelle Kundenfest. Mit viel Musik, Unterhaltung und Lasershow. Die gab es am Mittwochabend auch schon auf dem firmeneigenen Seegrundstück am Wörthsee. „Das war ein Fest für all unsere Mitarbeiter“, sagt Detlef Schneider. „Denn ohne die ginge das alles gar nicht.“