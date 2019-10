Klaus Kögel geht für Seefelds CSU ins Rennen

Kommunalwahl 2020

von Hanna von Prittwitz

Mit einem unbeschriebenen Blatt wagt Seefelds CSU den Neuanfang: Am Freitagabend wählten die Mitglieder Klaus Kögel aus Hechendorf zu ihrem Bürgermeisterkandidaten. In seiner Antrittsrede warb der Marketingexperte und Wirtschaftsmediator für Geschlossenheit und kündigte an, als Brückenbauer alle Seefelder mitnehmen zu wollen.