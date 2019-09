Naht Ende der doppelten Straßennamen? 

Seefelds Gemeinderäte wagen einen neuen Anlauf: In ihrer nächsten Sitzung wollen sie über die neue Bezeichnung von doppelten Straßen im Gemeindegebiet entscheiden.

Seefeld – Nächster Anlauf in Sachen doppelte Straßennamen: Seefelds Gemeinderäte werden sich in ihrer Sitzung am kommenden Dienstag, 17. September, einmal mehr mit dem Thema befassen. Betroffen sind die Hauptstraßen und die Grad-Toerring-Straßen in Seefeld und Hechendorf.

„Wir müssen endlich eine Entscheidung treffen“, sagte Bürgermeister Wolfram Gum auf Rückfrage. Das Thema sei langwierig und unangenehmen, „aber das muss ich in den restlichen Monaten meiner Amtszeit noch abschließen“. In den vergangenen Jahren verging fast keine Bürgerversammlung, in der Anwohner der Straßen das Problem nicht ansprachen.

Betroffen sind vor allem die Anwohner der Hauptstraße 23 in Hechendorf. Denn auf der anderen Seite des Aubachtals, im Ortsteil Oberalting, ist unter genau dieser Adresse die Klinik Seefeld zu finden. Franz Obkircher wohnt in Hausnummer 19. Und kann sehr viele Geschichten erzählen, von Lieferanten, die ganze Paletten an Krankenhausartikeln vor der Hausnummer 23 abluden. Oder Autofahrern, die, teilweise mit kranken Insassen an Bord, verzweifelt die Klinik in Hechendorf suchten. Das extra aufgestellte Schild würde leider auch nicht jeder verstehen. Obkircher kann sich auch erinnern, dass vor einiger Zeit auch schon mit Fahrzeugen beladene Lkw in der Hechendorfer Hauptstraße auf- und abfuhren. In Oberalting befindet sich in der Hauptstraße ein Ford- und Volvo-Händler. Vor einigen Jahren seien auch schon Unterschriften gesammelt worden, erzählt Obkircher. Neulich erst habe er ziemlich lange auf Handwerker gewartet, die einen Hagelschaden an seinem Dach reparieren wollten. „Der hat mich dann aus Seefeld angerufen.“ Ihm wäre es natürlich am liebsten, der Name der Straße würde sich nicht ändern. „Das ist ja auch ein Problem für die Firmen.“ Dass aber eine Lösung her muss, bezweifelt auch Obkircher nicht.

Was allerdings die beste Lösung für die Situation ist, darüber müssen Seefelds Gemeinderäte am Dienstag entscheiden. „Es ist schon ein enormer Aufwand. Für alle Beteiligten. Im Standesamt müssen alle Daten geändert werden“, sagt Imke Friedrich vom Bauamt. Kleiner Trost: „Aber der Aufwand ist einmal fällig, und dann ist es gut.“

Gum kann sich jetzt noch ärgern über die Postreform, mit der in den 90ern das ganze Übel angefangen hätte. „Ich habe es prophezeit“, sagt er heute. Damals habe Hechendorf seine Postleitzahl verloren. Die heutigen Navigationssysteme täten ihr Übriges. Denn sie machen keinen Unterschied zwischen Hechendorf und Seefeld. In der Gemeinde Herrsching hat sich auch bereits Landrat Karl Roth in eine ähnliche Diskussion eingeklinkt. Dort sind Seestraße und Kapellenweg betroffen – beide Straßen gibt es auch im Herrschinger Ortsteil Breitbrunn. Dort kämpft ein Anwohner seit zwei Jahren schon um eine Umbenennung. Roth hatte Herrschings Bürgermeister Christian Schiller diesbezüglich darauf hingewiesen, dass die Gemeinde gesetzlich dazu verpflichtet ist, diesbezüglich Klarheit zu schaffen. Die Verwaltung der Gemeinde Seefeld wurde vom Landratsamt in dieser Form jedoch noch nicht darauf hingewiesen.

In der Sitzung am Dienstag also sollen Entscheidungen fallen. Über neue Bezeichnungen für die Graf-Toerring und die Hauptstraßen. die Sitzung beginnt um 19.15 Uhr in Anschluss an den Bauausschuss.