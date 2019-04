Neues Konzept und neuer Vorstand

Die Hechendorfer Blasmusik stand fast vor ihrer Auflösung. Mit neuem Vorstand und neuem Konzept geht‘s weiter.

Hechendorf – Fast wäre die Hechendorfer Blasmusik aufgelöst worden. Weil sich zuletzt aber doch noch genug Mitglieder für die Vorstandsarbeit fanden, geht es weiter. Auch das Konzept wurde aufgefrischt.

Die Hechendorfer Blasmusik gibt es seit fast 40 Jahren. Seit der Gründung 1980 gestaltete der Verein das Dorfleben aktiv mit, spielte an den Feiertagen und Maifesten, war beim Wiesn-Umzug vertreten und auf privaten Veranstaltungen. Zuletzt aber war er doch in die Jahre gekommen. Viele Mitglieder schieden aus Altersgründen aus und zogen fort. „Deshalb standen die wenigen aktiven Mitglieder Ende 2018 vor der Entscheidung, entweder den Verein aufzulösen, oder aber ein neues Konzept auszuprobieren“, berichtet die neue Vorsitzende Stephanie Poetter. Ersteres kam nicht in Frage. Bei den Vorstandswahlen im Frühjahr formierte sich der Vorstand neu. Poetter löste den Ehrenvorsitzenden Stefan Pfeiffer ab. Dr. Petra Haller-Pittrow kam für den zweiten Vorstand Christian Duschl und Gabriele Pinzer übernahm das Amt von Schriftführer und Ehrenmitglied Ulrich Lemke. Kassier blieb Melinda Leinfelder.

Die Idee war, den Vorstand mit Eltern und erwachsenen Schülern zu besetzen, um die Elternschaft stärker in das Vereinsleben einzubeziehen. „Neben der klassischen Volksmusik werden nun auch andere Musikrichtungen gespielt“, kündigt Poetter an. Intensive Nachwuchsakquise und -förderung stehen ganz oben auf der Agenda. „Die nächsten vor uns liegenden Jahre werden eine Herausforderung sein, denn unsere Blasmusik besteht nun nur aus Jugend und ist noch nicht in der Lage große Gagen zu erspielen“, sagt Poetter offen. Die ersten Auftritte allerdings hat die Kapelle unter ihrem jungen Dirigenten Ludwig Wanninger schon gemeistert. Und auf dem Hechendorfer Maifest ist die Hechendorfer Blasmusik ebenfalls zu hören.

Wer mitmachen möchte, kann einfach mittwochs von 18 bis 19 Uhr bei den Proben im Hechendorfer Bürgerstadl vorbeischauen. Der Verein bietet auch Unterricht und Leihinstrumente an. Infos unter www.hechendorfer-blasmusik.de.