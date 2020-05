Neuverteilung mit viel politischem Kalkül

Ein neuer Bürgermeister und sieben neue Gemeinderäte: Am Mittwochabend konstituierte sich im Haus Peter und Paul in Oberalting der neue Seefelder Gemeinderat. Unter strengen Einhaltung der Abstandsregeln wählten die Kommunalpolitiker außerdem den Zweiten und Dritten Bürgermeister und besetzten Referate und Ausschüsse.

Seefeld – Die Stimmung war angespannt. Einiges hatten die Fraktionen hinter den Kulissen schon ausdiskutiert. Zum Beispiel, wer Zweiter Bürgermeister wird. Thomas Zimmermann (Grüne), der als Bürgermeisterkandidat am 15. März die meisten Stimmen eingefahren, dann aber in der Stichwahl verloren hatte, übernimmt diesen Posten. Peter Schlecht (FWG) hatte auch Josef Wastian ins Spiel gebracht, er unterlag mit 8 zu 12 Stimmen. Als es um den Posten des Dritten Bürgermeisters ging, brachte Peter Schlecht (FWG) seine Fraktionskollegin Petra Gum ins Spiel. „Es ist Wählerwille, dass sie ein gewichtiges Wort mitredet“, fand er. Und es wäre gut, wenn auch mal eine Frau das Trio bereichern würde. Ganz abgesehen davon, dass Gum Mitglied des Kreistags und damit Bindeglied sei. Arnulf Daxer (CSU) schlug indes Johann Dreyer vor. Er war der einzige aus der Riege der ehemaligen CSU-Gemeinderäte, der dem Ortsverband nach den Querelen im Frühjahr 2019 treu geblieben war. Wohl auch deswegen setzte er sich mit elf gegen neun Stimmen durch. Der größte Ortsteil Oberalting ist damit im Bürgermeisteramt nicht vertreten, Dreyer wohnt in Drößling.

Die nächste Überraschung folgte bei der Besetzung der Referate (siehe Kasten). Johanna Senft, die sich seit Jahren um das Sachgebiet Kinder und Jugend kümmert, hätte dies auch in Zukunft gern getan. Da hatte sie die Rechnung ohne Dr. Robert Benoist (Grüne) gemacht, der sich nun in den Vordergrund spielte. Er glaube, dass man da mehr erreichen könne. „Ich möchte ein paar Sachen verbessern“, sagte er, zum Beispiel in Sachen Jugendhaus, Bolzplätze, Spielplatzsituation in Hechendorf. Wastian war skeptisch: „Wie oft warst Du nicht da, wir brauchen da jemanden, der permanent Ansprechpartner ist.“ Und auch Senft kämpfte: „Der Bürgerverein hat sich für Kinderbetreuung stets eingesetzt, wir haben viel erreicht.“ Sie erinnerte Benoist daran, dass für das Jugendhaus in der Gemeinde die Sozialpädagogin Katharina Weyer angestellt sei, die im Übrigen einen sehr guten Job mache. Durchsetzen konnte sich Senft nicht: CSU, Grüne und SPD stimmten für Benoist. Das war ein Paukenschlag.

Dr. Oswald Gasser bekam seine Position als Einzelkämpfer zu spüren. Denn seit der Kommunalwahl hat die FDP nur noch ein Mandat. Weil aber – gegen den Willen von BVS, FWG und FDP – der Bauausschuss um einen Sitz auf acht Mitglieder verkleinert wurde, ist Gasser nicht mehr dabei. „Ich bedaure, dass Herr Gasser raus ist“, bemerkte Ulrich Pirzer (FWG), und auch Senft wollte sich eine Bemerkung nicht verkneifen: „Ich bedaure sehr, dass nicht mit Sachverstand gehandelt wird, sondern politischem Kalkül.“ Petra Gum gab schließlich ihren Stellvertreterposten für den Bauausschuss an Gasser ab, immerhin. Gasser übernimmt zudem das neue Referat ÖPNV, dessen Bildung er vorgeschlagen hatte. Neu ist auch das Referat Wohnen. Dies wird in Zukunft Johanna Senft betreuen.

Auf Antrag von Gasser diskutierten die Gemeinderäte zuletzt die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und seine Stellvertreter. Das Thema hatte ursprünglich auf der Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung gestanden. Bürgermeister Kögel erhält in Zukunft eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 550 Euro, die Verwaltung hatte den Höchstsatz von 798,47 Euro vorgeschlagen. Dazu kommt eine Reisekostenpauschale von 400 Euro. Ein Fahrtenbuch soll es trotzdem geben, denn nach einigen Monaten soll die Pauschale nochmal abgeglichen werden. Zimmermann erhält 500 Euro (bisher 650), Dreyer 300 Euro.