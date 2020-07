Notstand im Team der Schülerlotsen

Schülerlotsen sind in Seefeld Mangelware. Wenn die Schule Mitte September beginnt, ringt die Gemeinde verzweifelt um Verstärkung.

Seefeld – Selbst Bürgermeister Klaus Kögel bot schon an, aushilfsweise die neongelbe Weste überzustreifen. In dieser Woche lud Kögel die Schülerlotsenspitze in die Verwaltung und sprach den Ehrenamtlichen Anerkennung aus. „Kinder laufen mit verkehrstechnischem Tunnelblick, die ganzheitliche Sichtweise haben sie halt noch nicht. Dass da jemand ist, der sie über die verkehrsneuralgischen Punkte bringt, ist sehr wichtig“, sagte Kögel.

Mit Weste und Kelle sind sie allmorgendlich zur Stelle, wenn die Schulglocke ruft. Angelika Kasten ist seit 23 Jahren dabei und Christel Petsch seit 22 Jahren. Christine Gese geleitet die Grundschüler seit 2015 sicher über die Straße. Rebecca Philipp ist zwar erst seit einem Jahr an Bord, übernahm jedoch gleich die Organisation der Schülerlotsen. Ein Ehrenamt, das die Ingenieurin und Projektleiterin wegen des Corona-bedingten Homeoffice nun niederlegen muss. „Die Organisation der Schülerlotsen ist vakant“, sagte die zweifache Mutter bei der Ehrung in der Seefelder Verwaltung: „Das Thema Homeschooling bricht einem das Genick. Ehrenamtliche Arbeit bekomme ich da nicht mehr unter.“ Dringend werde eine neue Koordinatorin gesucht. „Notstand“, sagt Philipp.

Derzeit helfen weniger als 20 Schülerlotsen den Kindern in der Gemeinde Seefeld über die Straßen. Der Aufwand ist überschaubar. „Ideal ist jemand, der schon ein Kind in der Schule hat. Es ist nur eine halbe Stunde in der Woche und macht Spaß, sonst würde ich es nicht über 20 Jahre machen“, sagt Petsch, die früher sechs Jahre lang die Lotsen koordinierte: „Das Akquirieren war früher einfach, jetzt nicht mehr. Früher war es selbstverständlich, dass Eltern von Erst- und Zweitklässlern das machen. Die meisten sind heute Omas.“ Philipp pflichtet bei: „Ich habe Hemmnisse, die alten Damen zu fragen, sich an die Straße zu stellen.“

Kögel will die Missstände nicht einfach hinnehmen und erklärte sich bei der kleinen Zusammenkunft in der Verwaltung bereit, zum Schulanfang einzuspringen: „Ich würde das mal eine Woche lang machen, ja.“ Keine Dauerlösung – weshalb der Bürgermeister bei andauerndem Notstand auch einen Plan B mit Profilotsen für möglich hält. Auch Gese regte an, Schülerlotsen möglicherweise auf Basis eines Minijobs anzuwerben.

Einstweilen wollen Schule und Gemeinde jedoch die Werbetrommel rühren. „Man könnte bei der Schuleinschreibung lautstark für den Posten werben“, sagt Kasten. Die Uhrzeiten für den Lotsendienst: wochentags schichtweise von 7.30 bis 8 Uhr sowie nach Schulschluss um 11.15 Uhr oder um 12.20 Uhr jeweils für eine halbe Stunde. Die verkehrsneuralgischen Punkte befinden sich am Seefelder Krankenhaus, bei der Nachbarschaftshilfe Seefeld sowie in Hechendorf an der Ampelkreuzung. Wer das Lotsen-Team verstärken möchte, kann sich ab sofort im Rathaus oder bei der Schulleiterin Marion Otto melden.

Nilda Höhlein