Saunabrand endet glimpflich

Bewohner eines Einfamilienhauses in Seefeld sind am Freitagabend an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Ein technischer Defekt in der Sauna hatte für einen Brand gesorgt, der sich jedoch aufgrund von Sauerstoffmangel nicht weiter ausbreitete.

Seefeld – Bewohner eines Einfamilienhauses in Seefeld sind am Freitagabend an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten die Anwohner des Hauses an der Ludwig-Thoma-Straße in Seefeld um 18.05 Uhr einen Notruf abgesetzt, weil sie im Haus Brandgeruch wahrnahmen. „Die Rettungsleitstelle alarmierte uns zur Nachschau im Gebäude mit folgender Information: ,riecht verschmort, kein Feuer und kein Rauch’“, berichtet Max Lichtenberg von der Feuerwehr.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Lichtschacht fest. Ein Trupp unter Atemschutz fand den bereits erloschenen Brand in der Kellersauna. „Das Feuer ist vermutlich durch einen technischen Defekt an der Sauna entstanden und durch Mangel an Sauerstoff wieder erloschen“, so Lichtenberg. Die Einsatzkräfte suchten den Raum mittels Wärmebildkamera ab, entfernten das glimmende Brandmaterial und und transportierten es mit Metallwannen über einen Lichtschacht ins Freie. Dort löschten sie es ab. „Auf diese Weise konnten wir auf den Einsatz von Löschwasser im Gebäude verzichten“, erklärt Lichtenberg. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte den Keller über mehrere Stunden mittels Hochleistungslüfter. „Der vermeintliche Routineeinsatz konnte dann nach über einer Stunde mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen beendet werden“, bilanziert Lichtenberg.