Seeku soll alles machen

Viel Platz für Mietwohnungen: Das Wohnhaus und der ehemalige Bauhof an der Stampfgasse in Oberalting sollen abgerissen werden.

Wohnungsbau in Seefeld

von Hanna von Prittwitz schließen

Neue Mietwohnungen an der Stampfgasse in Oberalting und an der Spitzstraße in Hechendorf: In ihrer Sitzung am Dienstagabend entschieden Seefelds Gemeinderäte, das kommunale Seefelder Kommunalunternehmen Seeku mit beiden Projekten zu beauftragen. Das Gebäudeensemble in der Stampfgasse wird abgerissen.