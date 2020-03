Stichwahl in Seefeld

Klaus Kögel (CSU) und Thomas Zimmermann (Grüne) gehen in Seefeld als Bürgermeisterkandidaten in die Stichwahl.

Seefeld – Das einzige, was im Vorfeld sicher schien, war, dass es in Seefeld eine Stichwahl geben würde. Seit gestern Abend, 19.44 Uhr, stehen auch die Kandidaten fest: Thomas Zimmermann, Bürgermeisterkandidat der Grünen, konnte 31,2 Prozent (1202 Stimmen) der Wähler von sich überzeugen. Klaus Kögel (CSU) erhielt 25,2 Prozent (970). Beide gehen am Sonntag, 29. März, in die Stichwahl. 21,9 Prozent (842 Stimmen) wählten Johanna Senft vom Bürgerverein (BVS), 21,7 Prozent (835 Stimmen) Petra Gum (FWG).

„Ich freue mich riesig, dass ich das Vertrauen der Bürger gewonnen habe“, sagte Zimmermann in einer ersten Reaktion. Im Kreise seiner Familie hatte er die Auszählung im Internet verfolgt. Die nächsten beiden Wochen gehe es nun darum, die Wähler von den Konzepten der Grünen zu überzeugen. Zimmermann hatte über Wochen hinweg einen intensiven Wahlkampf betrieben und dabei vor allem auf Hausbesuche gesetzt. „Ich danke auch meinem Wahlkampfteam für dessen Einsatz“, betonte er.

Überrascht vom Ergebnis äußerte sich Klaus Kögel. „Dass der Abstand zwischen den Grünen und der CSU so groß ist, habe ich nicht erwartet“, sagte er. „Aber es ist so und wir werden damit klarkommen.“ Bis zuletzt lieferte er sich mit Senft ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende machten 28 Stimmen den Unterschied.

Johanna Senft machte aus ihrer Enttäuschung kein Geheimnis. Aber sie konnte dem Ganzen auch Positives abgewinnen. „Wir haben einen starken Wahlkampf geführt, das Team ist toll zusammengewachsen“, sagte sie. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten ihr überwältigende Zustimmung signalisiert. Das Ergebnis sei sehr, sehr knapp, „da wären auch andere Kombinationen möglich gewesen“. Aber der Wähler habe entschieden.

„Schade, das ist natürlich nicht mein Wunschergebnis“, kommentierte Petra Gum den Wahlausgang. Sie wünsche dem Gewinner der Stichwahl eine glückliche Hand für die Gemeinde Seefeld, sagte sie. „Und ich danke den Freien Wählern, meiner Familie und allen, die mich unterstützt haben.“ Hinter ihr liege eine sehr spannende Zeit. „Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht.“ Warum sie nicht mehr Wählerinnen und Wähler für sich habe gewinnen können, könne sie nicht sagen. „Ich bin keine Wahlanalytikerin.“ Nun würde sie sich wieder auf ihren Job konzentrieren können.