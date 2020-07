Unbekannte brechen in Kiosk „Zur Wurzn“ ein

Unbekannte sind im Kiosk „Zur Wurzn“ am Pilsensee eingebrochen. Es ging ihnen offensichtlich nur um Zerstörung.

Seefeld – Als Andrea Heudecker gestern um 9 Uhr mit dem Auto zu ihrem Kiosk „Zur Wurzn“ fuhr, sah sie gleich, das etwas nicht stimmte. „Ich habe erst mal durchgeatmet, dann habe ich mir das in Ruhe angesehen“, berichtet sie dem Starnberger Merkur. In der Nacht zuvor waren Vandalen über den kleinen Kiosk am Pilsensee hergefallen.

Heudecker hatte den Kiosk am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr verlassen. Irgendwann danach beschädigten die Täter mehrere Fenster im Außenbereich und brachen das Schloss einer Tür auf. Draußen setzten sie zudem einen Spielzeugautomaten in Brand. „Aufgrund der Spuren kann davon ausgegangen werden, dass das Feuer von Weitem zu sehen war“, teilt die Herrschinger Polizei mit. Das wundert Heudecker am meisten: „Dass am anderen Ufer niemand was gesehen hat.“

Sie betreibt den Kiosk seit acht Jahren. „So was ist mir zum Glück noch nicht passiert“, sagt sie. „Wir haben gleich aufgeräumt und ganz normal geöffnet.“ Die Täter hätten im Endeffekt nichts gewonnen. „Da war nirgends Geld. Und Lebensmittel haben sie auch nicht gestohlen. Sondern einfach nur zerstört.“ Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 1500 Euro. Sie bittet um Hinweise unter (0 81 52) 9 30 20.