Zusammenstoß in der Kurve

Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am so genannten Espe-Berg zwischen Unering und Seefeld musste die Straße für mehr als eine Stunde gesperrt werden.

Unfall

von Hanna von Prittwitz

Der Espe-Berg war am Sonntag vorübergehend gesperrt. Zwei Fahrzeuge waren sich in einer Kurve in die Quere gekommen. Verletzt wurde niemand.