Zwei Raubüberfälle - Polizei sucht Täter und eines der beiden Opfer

Zwei Raubüberfälle ereigneten sich in den vergangenen Tagen in Seefeld. Nun suchen die Ermittler nicht nur nach dem Täter, sondern auch nach einem der beiden Opfer.

Seefeld - Diese ungewöhnliche Situation erleben selbst Polizisten nicht oft: Am vergangenen Samstag, 10. August, entriss ein bislang unbekannter Täter laut Polizeiangaben gegen 17 Uhr einer Frau gewaltsam die Handtasche - nun fehlt aber nicht nur vom Täter, sondern auch vom Opfer jede Spur.

Die bestohlene Frau meldete den Vorfall persönlich beim Sicherheitsdienst der Asylbewerberunterkunft in der Ulrich-Haid-Straße in Seefeld am Samstag in den späten Nachmittagsstunden. Da die Handtasche aber offenbar keine weiteren Wertgegenstände enthielt, warf der Täter seine Beute weg. Nachdem die Frau diesen Vorgang den Securitymitarbeitern der Unterkunft geschildert hatte, wartete sie leider nicht das Eintreffen der verständigten Polizeistreife ab. Aus diesem Grund ist das Opfer dieses Überfalls der Polizei bisher namentlich nicht bekannt.

Die Überfälle haben ein ähnliches Muster

Ein weiterer, ähnlicher Überfall ereignete sich jedoch drei Tage später am vergangenen Dienstag gegen 14.10 Uhr ebenfalls in Seefeld. Eine 35-jährige Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Hauptstraße auf dem Gehweg gegenüber des Klinikums auf. Dort riss ihr laut Polizeibericht ein dunkelhäutiger Mann den Geldbeutel aus der Hand und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Franz-Krämer-Straße, wo es ihm gelang zunächst unerkannt zu entkommen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass beide Taten vom selben Täter begangen wurden. Als Tatverdächtiger konnte zwischenzeitlich, aufgrund von Hinweisen des Sicherheitsdienstes der Gemeinschaftsunterkunft, ein 24-jähriger Bewohner der Asylbewerberunterkunft identifiziert werden.



Zeugenaufruf

Zur vollständigen Aufklärung der beiden Taten ist es für die Ermittler wichtig, das derzeit noch unbekannte Opfer der Tat am Samstag zu befragen. Die Beamten bitten daher die etwa 30-Jährige Frau, sich mit der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck in Verbindung zu setzen. Zudem sind mögliche Zeugen der Taten aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Das unbekannte Opfer und auch etwaige Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08141/6120 bei der Kripo Fürstenfeldbruck melden.