Seefeld darf nicht mehr in den Aubach einleiten

Wohin mit dem Niederschlagswasser in Oberalting? Das fragt sich jetzt die Gemeinde Seefeld, nachdem ihr das Wasserwirtschaftsamt die Einleitung über den Aubach in den Pilsensee untersagt hat.

Seefeld – Die Gemeinde Seefeld hat Probleme mit der Beseitigung von Niederschlagswasser, zumindest im Ortsteil Oberalting. Dort darf sie aktuell nicht mehr in den Aubach und von da weiter in den Pilsensee einleiten. Bauliche Erschließungen, für die eine Einleitung in den Aubach erforderlich ist, sind damit nicht mehr genehmigungsfähig.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte Ralf-Peter Beutel, Sachgebietsleiter Tiefbau im Bauamt der Gemeinde, die Sachlage – und sorgte mit seinen Ausführungen für Ratlosigkeit. Denn seit Jahren erfolgt die Niederschlagswasserbeseitigung im Gemeindegebiet in die Tagwasserkanalisation und von dort in den Aubach und den Pilsensee. Eine Versickerung ist nur noch an wenigen Stellen möglich. Für die Einleitung des Wassers ist pro Einleitungsabschnitt eine wasserrechtliche Einleitungserlaubnis nötig. Diese Genehmigungen würden zum Teil „rudimentär“ vorliegen, wie Beutel erklärte. Ein Teil sei seit geraumer Zeit aber abgelaufen. Bisher war das kein Problem. Nun aber hätten im Wasserwirtschaftsamt die Zuständigkeiten gewechselt.

„Das sind neue Mitarbeiter, die sich nicht auskennen“, sagte Beutel. Sie hätten festgestellt, dass es auch keine Daten zu dem Thema gebe. „Es geht nun erst weiter, wenn eine Gesamtschau vorliegt.“ Das Landratsamt habe die Gemeinde darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Einleitung bis dahin illegal sei.

Nun ist guter Rat teuer. Denn das Landratsamt fordert umfassende Untersuchungen. Und die sind Aufgabe der Gemeinde, weil es sich beim Aubach um ein so genanntes Gewässer dritter Ordnung handelt. FDP-Gemeinderat Dr. Oswald Gasser, der auch Kreisrat ist, fand das Schreiben des Landratsamts zum Thema vom Ton her „unterirdisch“. Und Bürgermeister Wolfram Gum stellte fest: „Sie gehen von einer 150-prozentigen Lösung aus. Doch es gibt eine Kluft zwischen dem Machbaren und dem Forderbaren.“

Hechendorf sei zum Glück wasserrechtlich abgedeckt. „Aber für Seefeld müssen wir das auch machen“, sagte Gum. Laut Beutel geht es bei den Untersuchungen um die Quantität und die Qualität. Straßenabwässer hätten beispielsweise nicht die Qualität von Oberflächenwasser. „Ich habe dargelegt, dass wir willens sind nachzurüsten“, sagte er. In Sachen Quantität wären unter Umständen Baumaßnahmen wie Rückhaltebecken oder andere technische Bauwerke nötig. „Die sind immens teuer.“

Peter Schlecht (FWG) wollte einen Fachmann vom Wassserwirtschaftsamt zu der ganzen Sache hören. Beutel hatte deswegen schon in der Behörde angefragt: „Die betreffende Mitarbeiterin steht aber gerade nicht zur Verfügung.“ Das Wasserwirtschaftsamt fordert auch eine Profilaufnahme des Aubachs, um die Abflusswerte näher bestimmen zu können.

Eine Diskussion über die Kosten vertagten die Gemeinderäte allerdings in die nichtöffentliche Sitzung. „Wir werden wohl um eine Bestandsaufnahme nicht herumkommen“, stellte Rudolf Lindermeyer (FDP) fest. Letztlich einigten sich die Gemeideräte darauf, zwecks Termin mit dem Wasserwirtschaftsamt Kontakt aufzunehmen.