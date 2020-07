Ausgebaute Garage fängt Feuer

Feuerwehreinsatz in Drößling

Schutzengel hatten gestern die Bewohner eines Hauses in Drößling. Dort geriet aus unbekannten Gründen eine direkt an das Gebäude angrenzende und ausgebaute Garage in Brand. Weil in der Garage auch Gasflaschen mit Acetylen gelagert waren, bestand Explosionsgefahr.