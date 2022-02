Große Chance für den Ort: Ärztehaus, Wohnung und ein Rathaus

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel über die Zukunft des Klinikareals in Seefeld. © Andrea Jaksch

Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel über die Zukunft des Klinikareals: denkbar wären ein Ärztehaus und bezahlbare Wohnungen für Pflegekräfte oder auch Kindergartenpersonal.

Hechendorf – Eine gute Woche ist vergangen, seit Landrat Stefan Frey ein Kaufangebot für eine 8000 Quadratmeter große Fläche an der Seefelder Straße in Herrsching für den Bau einer Klinik unterschrieben hat. Zudem sicherte ihm der Herrschinger Gemeinderat 18 000 Quadratmeter zu (wir berichteten). Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel ist erleichtert. Und sieht für die Gemeinde Seefeld Möglichkeiten der Entwicklung.

Erst mal allerdings ist Kögel auch ein bisschen stolz. „Wenn wir das Angebot mit der Fläche an der Bahnhofstraße nicht gemacht hätten, wäre der Deal so nicht zustande gekommen“, sagt er und dankt allen, die daran mitwirkten. Man habe den Landrat damit gestärkt. Die Diskussion und der Widerstand gegen die Fläche in Hechendorf habe viel Unruhe gebracht. „Bis auf wenige Ausnahmen ist die Stimmung heute so: Die Entscheidung ist für unsere gesamte Diskussion im Hinblick auf die Ortsentwicklung eher heilend.“

Wenn es nun nach Plan läuft, könnte die neue Klinik in Herrsching frühestens 2026 stehen. Bis dahin muss entschieden sein, was mit der Chirurgischen Klinik an der Hauptstraße in Seefeld, beziehungsweise dem gesamten Areal dort geschieht. Die Flächen gehören den Zweckverbandsgemeinden, dem Landkreis und ein kleiner Teil der Kirche. „Vereinbart ist derzeit: Der Seefelder Gemeinderat macht sich Gedanken und stimmt sich mit allen anderen Beteiligte ab“, erklärt Kögel das Prozedere. Denkbar seien beispielsweise ein Ärztehaus und bezahlbare Wohnungen für Pflegekräfte oder auch Kindergartenpersonal. Inwieweit der Altbestand erhalten bleiben kann, müsse sich zeigen. „Das sehe ich aber eher kritisch.“ Das gesamte Areal müsse sorgsam überplant werden.

Dabei denkt Kögel durchaus auch an den Neubau eines Rathauses auf der gemeindeeigenen Wiese neben der Klinik, die derzeit als Parkplatz genutzt wird. Es wäre der zweite Anlauf für ein Verwaltungsgebäude auf der Fläche. 2014 lehnten die Mehrheit der Bürger den Bau eines modernen Kubus ab. „Aber ich bin der Meinung, eine Gemeinde in der Größe wie Seefeld braucht ein Rathaus“, sagt Kögel. Im Technologiepark, dort ist die Verwaltung derzeit zur Miete untergebracht, würden dann Räume für Gewerbe frei. Kögel hat auch keine Scheu, die alten Pläne für das Rathaus aus der Schublade zu holen. „Das Raumkonzept werden wir uns auf jeden Fall anschauen.“ Architektonisch allerdings müsse man es überplanen, „ich will da auch keine alten Wunden aufreißen“. Insgesamt solle eine homogene Lösung entstehen, die den Marienplatz auf der einen und das Umfeld des dann neuen Edekas auf der anderen Seite verbinde. Möglicherweise könne man auch den parkähnlichen Klinikgarten öffnen. „Ich sehe das alles für den Ort als große Chance.“