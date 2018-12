Hoffnung auf neue Filiale

Die Nachfolge-Verhandlungen laufen und die Post hat die Hoffnung, dass es in Seefeld bald eine neue Filiale geben wird.

Seefeld – Noch bis Donnerstag, 27. Januar, 11 Uhr, gibt es in Seefeld eine Postfiliale. Danach müssen die Kunden nach Hechendorf fahren, wenn sie ihre Pakete abgeben oder abholen wollen (wir berichteten). Das gilt auch für nicht zugestellte Sendungen. Die gute Nachricht ist: Die Post hat eventuell einen neuen Filialbetreiber gefunden. Wenn alles gut läuft, so ein Post-Sprecher gestern, hat Seefeld spätestens von März an wieder eine eigene Filiale.

Rund um die Schließung der Filiale in Seefeld rumort es dennoch. Christian Herdin, der nur wenige hundert Meter entfernt wohnt, ärgert sich über die Informationspolitik der Post. „Für die älteren Bürger ringsum ist das eine Zumutung“, findet der 50-Jährige. Dazu komme, dass die Post die Bürger nicht informiere. „Was geschieht mit nicht zugestellten Sendungen?“ Von der Post sei nichts zu erfahren.

Robert Brey, Mit-Inhaber des Gebäudes an der Seefelder Hauptstraße, wehrt sich indessen gegen die Behauptung, die Schließung habe auch mit den Mietkosten zu tun. In dem Gebäude, in dem sich die Filiale befindet, war im hinteren Teil bis vor kurzem auch die Paketpost untergebracht. Diese ist ins Paketzentrum nach Inning umgezogen. Es sei jedoch nicht so, dass nun die Kosten für die leer gewordenen Räume der Filiale aufgebürdet worden seien. „Das ist nicht der Fall, das haben wir nicht gemacht“, sagt Brey.

Die Post hatte sämtliche Räume an der Hauptstraße bereits im Oktober 2017 gekündigt. „Das hat uns schon überrascht“, sagt Brey. Damals sei noch keine Rede von dem Paketzentrum in Inning gewesen. Das habe er erst später erfahren. 2018 räumte der Paketdienst dann den hinteren Teil des Gebäudes. Vorne blieb die Filiale. Brey hätte die Post als Mieter gerne behalten. „Wir wären auch bereit, nur die Räume der Filiale zu den gleichen Quadratmeter-Kosten wie bisher zu vermieten und haben dazu sogar schon einen neuen Vertrag mit der Post verhandelt“, berichtet er. Da er aber nun schon länger nichts mehr gehört habe, gehe er im Moment davon aus, „dass die Post dazu doch nicht bereit ist“.

Laut Post-Sprecher Erwin Nier laufen die Verhandlungen für eine Nachfolge in Seefeld auf Hochtouren – und vielversprechend. Nachdem noch keine Verträge unterzeichnet seien, dürfe er zwar keine Namen nennen. Aber die Chancen stünden gut, dass es in spätestens drei Monaten wieder eine Filiale in Seefeld gebe. Die jetzige Filialbetreiberin habe ihrerseits schon vor einem halben Jahr gekündigt. Ab 27. Dezember könnten die Kunden alle ihre Geschäfte im Lebensmittelmarkt Ginder in Hechendorf erledigen. Dort lägen auch die nicht zugestellten Sendungen bereit.

An der Seefelder Hauptstraße geht damit eine Ära zu Ende, „was vor allem unserer Mutter sehr nahe geht“, wie Brey sagt. Die Post war seit 1960 Mieterin des Erdgeschosses, berichtet er „In den 1970er Jahren wurde es dann zu klein, daher haben wir angebaut und aufgestockt.“ Die Post blieb im Erdgeschoss, auf dem Gebäude entstanden neben der Wohnung, in der Breys Mutter lebt, zwei weitere Appartements.

