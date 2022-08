Tischtennis-Ass Sabine Winter, der Ehrgeiz und der Fußball

Von: Hanna von Prittwitz

Die Hechendorferin Sabine Winter (29) zählt zu den besten Tischtennisspielerinnen Europas. Das war der Gemeinde Seefeld eine Würdigung wert. Bürgermeister Klaus Kögel überreichte Nervennahrung und eine gute Flasche Rotwein. © Photographer: Andrea Jaksch

Deutsche Meisterin im Einzel, Bronze bei den European-Championships in München: Die Tischtennisspielerin Sabine Winter aus Hechendorf feiert einen Erfolg nach dem anderen. Ein Grund für die Gemeinde Seefeld, „ihrer“ Athletin einen Empfang zu bereiten.

Seefeld – Sie kommt natürlich mit dem Fahrrad und in total normalen Klamotten: Sabine Winter, 29 Jahre alt und die beste Tischtennis-Spielerin des Landkreises Starnberg und Europas. „Wer hat schon so erfolgreiche Sportlerinnen in seiner Gemeinde?“, freute sich Bürgermeister Klaus Kögel. „Es ist sehr schön, jemanden zu haben, der so einen Vorbildcharakter hat, ein Leuchtturm ist“. Dafür gab es von der Gemeinde Nervennahrung in Form von Schokoladentrüffel und eine gute Flasche Rotwein. Dabei interessierte die kleine Feierrunde mit Sabine Winter, Bürgermeister Klaus Kögel und Geschäftsstellenleiter Fritz Cording vor allem: Wie geht so eine Karriere? Wie kann sie glücken?

Winter hat auf jeden Fall schon mal null komma null Allüren. Die 29-Jährige ist freundlich und entspannt, und sie beantwortete in der Runde geduldig viele Fragen von Menschen, die nur am Rande mit Profisport zu tun haben. Da wird dann auch viel gelacht. Als sie beispielsweise erzählt, dass sie schon mit sechs daheim im Keller an der Tischtennisplatte stand und Vater Mark ihr eine Fußmatte untergeschoben hat, damit ihre Nase überhaupt über die Platte schaut. Mit sieben begann sie dann beim TSV Oberalting zu spielen, wechselte zwischendrin zum SC Wörthsee. 2002, da war sie zehn, titelte der Starnberger Merkur: „Dreifach-Triumph für Sabine Winter“.

Schnell war klar, Sabine Winter hat großes Talent

Dass sie Talent hat, das war schnell klar. Aber ein Schlüsselmoment dafür fällt ich nicht ein. „Es gab schon damals Sichtungslehrgänge und kleine Turnierchen, und ich war schnell im Oberbayern-Kader. Und meistens ein Jahr jünger.“ Dann ergab sich eigentlich alles ganz automatisch. Mit dem Aufstieg in den Kader landete sie in Lehrgängen, erhielt Unterstützung vom Tischtennis-Verband, Betreuung durch gute Trainer. Der Vorteil: Im Gegensatz zum Tennis beispielsweise, bei dem viel Geld allein schon in Trainingsstunden investiert werden muss, hält sich der finanzielle Aufwand beim Tischtennis in Grenzen. „Investieren mussten meine Eltern eigentlich gar nichts. Außer in Zeit und Fahrtwege.“

2009, mit 17, hörte Sabine Winter mit der Schule auf und wurde Profi. Durchbeißen musste sie sich dennoch. Das Geheimnis von Fitness und Motivation, das wollte Bürgermeister Kögel denn auch genauer ergründen. Er frage sich oft, wie es manche 80-Jährige schafften, derart fit zu sein. Ist es die genetische Disposition? Leistungssportler waren die Eltern von Sabine Winter nie, sagt sie, aber immer sehr sportlich. Und auch Bruder Ben ist ein hervorragender Tischtennisspieler. „Das Talent wurde mir wohl schon in die Wiege gelegt“, schließt Winter daraus. „Aber Talent allein hilft nicht. Man muss schon auch ehrgeizig sein.“ Und in schwierigen Zeiten am Tischtennisball bleiben. Die hat Sabine Winter auch schon erlebt, als sie wegen einer Schulterverletzung und anschließender Operation monatelang aussetzen musste.

Sabine Winter wurde nie von den Eltern getrieben

Getrieben durch die Eltern hat sich Winter nie gefühlt. Niemals hätten sie sich bei Spielen aufgeführt, so wie das manchmal insbesondere am Spielfeldrand bei Fußballspielen zu erleben ist. Das kommt wohl auch beim Tischtennis vor: „Dort gibt es auch Eltern, bei denen ich mir denke: Wenn meine so gewesen wären, hätte ich schon längst mit Tischtennis aufgehört.“ Aber vielleicht seien manche Kinder oder Jugendliche auch schon abgehärtet, überlegt sie dann versöhnlich.

Aus ihrem Verletzungstief hat sie sich zielstrebig mit Zwischenzielen herausgearbeitet. „Ich habe schon immer ein Ziel gebraucht irgendwie.“ Eine Zeit lang habe sie nur mit Schmerzen spielen können, im Raum stand, ob und wie es überhaupt mit der Karriere weitergehen kann. Sabine Winter besuchte dann die Fachoberschule in Fürstenfeldbruck – und machte eine lange Pause vom Tischtennis. Dann kam Corona – für Winter sozusagen fast wie gerufen. Nach einem halben Jahr ohne Tischtennis „war die Lust dann auch wieder da“. Zu dem Zeitpunkt erfuhr sie, dass 2022 die EM in München sein würde. „Das war dann mein Hauptziel. Aber bis dahin gab es auch noch Zwischenziele.“

Sabine Winter: „Ich spiele Tischtennis, weil es mir Spaß macht“

Dann erzählt sie noch, dass sie früher schon mal als faul galt, „weil ich oft weniger trainiert habe als die anderen – und trotzdem erfolgreich war“. Sie wurde deswegen in ihrer Jugend auch aus dem Minikader geschmissen. „Ich war die einzige, die nicht aus einer Leistungssportfamilie kam“, erinnert sie sich. Daher habe man das ein oder andere wohl auch entspannter gesehen. Ihre Eltern hätten sich über jeden Erfolg einfach nur gefreut und es oft auch gar nicht fassen können, nie sei es explizit um ein Weiterkommen gegangen. Ihr Vater habe gesagt: „Was du schon erreicht hast in deinen jungen Jahren, so weit habe ich es nie gebracht.“ Sie habe nie den Gedanken gehabt: Ich werde Profi. „Sondern ich spiele Tischtennis, weil es mir Spaß macht.“ Bei der Sache mit dem Minikader ging es um ein Turnier in Hamburg. Sabine Winter war elf Jahre alt. „Wir haben gesagt, dafür nach Hamburg? Warum?“ Zumal die kleine Sabine auch noch andere Hobbys hatte: Sie sang im Chor und sie spielte Fußball. Also sagten die Winters das Turnier ab. Bei den Trainern kam das nicht gut an, sie warfen sie prompt aus dem Kader.

Heute lebt Sabine Winter in Düsseldorf und trainiert dort im Deutschen Tischtennis-Zentrum, sie ist auf Rang 42 der Weltrangliste und spielt außerdem beim TSV Schwabhausen. 2011 verpflichtete sie sich für zwei Jahre als Sportsoldatin und ist heute Hauptfeldwebel. Regelmäßig besucht sie ihre Familie in Hechendorf, da kommen ihr auch Punktspiele für Schwabhausen immer gelegen. Wenn sie daheim ist, spielt sie natürlich auch mal mit Bruder Ben. „Er kriegt dann fünf oder sechs Punkte Vorsprung“, verrät sie. Und dass sie auch schon gegen ihn verloren hat. Für ernsthaftes Training gehen die beiden nach wie vor in die Halle des TSV Oberalting. „Bei uns daheim ist rund um den Tisch doch nicht genug Platz.“

Sabine Winter spielt auch noch Fußballe beim 1. FFC Düsseldorf

Für ihre Tischtennis-Leidenschaft ist Sabine Winter nun schon seit Jahren rund um die Welt unterwegs. Reisen findet sie grundsätzlich ganz okay, „aber nur, wenn ich Zeit habe, mir auch was anzuschauen“. Entsprechend wenig taugten ihr die Reisen zu Zeiten von Corona: „Da bist du nur in deiner Blase unterwegs und darfst nirgendwo hin, das gefällt mir gar nicht.“ In zwei Wochen Singapur beispielsweise habe sie nichts gesehen von der Stadt. Ihren 30. Geburtstag am 27. September wird sie dennoch wohl wieder auf dem Weg zur WM im chinesischen Chengdu verbringen.

Wenn Sabine Winter zurückblickt, ist sie dankbar für eine schöne Kindheit ohne Druck. Heute könne sie sagen: „Ich habe Talent und ich bin sehr fleißig.“ Tischtennis schauen allerdings, das macht sie nur selten. Dafür hat sie nach wie vor zu viele andere Leidenschaften, Fußball zum Beispiel, immer noch. Weil sie eine gute Läuferin ist, wird sie oftmals auch ohne Trainingsteilnahme zu den Spielen des 1. FFC Düsseldorf gerufen, bei dem sie sich gleich angemeldet hatte. Grundsätzlich laufe sie lieber einem Ball hinterher als im Wald herum. Sie genieße dort auch das Spiel im Team. „Am Tisch stehst du doch immer allein.“ Einige Zeit habe sie sogar heimlich Fußball gespielt. „Aber meine jetzige Trainerin Tamara Boros, die weiß nun davon.“