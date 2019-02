Seefelder Gymnasiast zieht ins Landesfinale ein

Einziger Vertreter aus dem Kreis beim Landesfinale von „Jugend forscht“ ist Lukas Döllerer aus Seefeld, der in Germering aufs Gymnasium geht.

Jugend forscht

von Tobias Gmach

Lukas Döllerer aus Seefeld zieht ins Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend forscht“ ein. Der 17-Jährige, der aufs Max-Born-Gymnasium in Germering geht, überzeugte die Jury beim Regionalentscheid in Schongau, an dem 102 Nachwuchswissenschaftler teilgenommen hatten.