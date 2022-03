Seefelds App ins Amt

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Präsentierten die neue App (v.l.): Annette Koch, Marco Vogl, Fritz Cording und Johann Felbermeier. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Seefeld macht es vor: Ab sofort können sich die Bürgerinnen und Bürger per App auf dem Handy direkt mit der Verwaltung in Verbindung setzen. Im Landkreis ist das eine Premiere.

Seefeld – Schon vor Wochen hatte Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel „eine tolle Neuerung im digitalen Bereich angekündigt“. An der offiziellen Präsentation der Bürger-App diese Woche im Rathaus konnte er dann zu seinem großen Bedauern wegen seiner Corona-Erkrankung nicht teilnehmen, ließ sich aber telefonisch zuschalten. „Das ist eine Dienstleistung, von der beide Seiten profitieren“, sagte er. Tatsächlich soll die neue App die Wege verkürzen und den Kontakt ins Rathaus erleichtern. Dass die Gemeinde Seefeld die erste mit diesem Service-Angebot im Landkreis Starnberg ist, das macht Kögel, Annette Koch von der Geschäftsführung, Marco Vogl, Prokurist bei der Firma Komuna, und Johann Felbermeier, Sachgebietsleiter EDV, besonders stolz.

Die Gemeinde Seefeld arbeitet schon lange mit der Komuna GmbH zusammen. Das Unternehmen zählt zu den Hauptanbietern bei der EDV-Beratung für Kommunen. „Von daher war es nicht kompliziert, diese App zu entwickeln“, sagt Marco Vogl, der intern als „Vater dieser App“ bezeichnet wird. Dass sich Kögel so begeistert habe für die Idee, habe natürlich geholfen, sie binnen Monaten zu realisieren. „Das dauert bei anderen Gemeinden schon sehr viel länger.“

Die App ist kostenfrei und im Apple- und Googleplay-Store erhältlich. Die Inhalte sind auf das Wichtigste reduziert. „Aber die App wächst auch noch“, kündigte Geschäftsstellenleiter Fritz Cording an. Die Seefeld-App bietet die wichtigsten Infos auf einen Klick, vor allem können Behördengänge online erledigt und Termine gebucht werden. Außerdem finden die Nutzer Verlinkungen zu kommunalen Dienstleistern wie AWA, AWISTA, Bayernwerke sowie zum öffentlichen Nahverkehr. Dazu kommen Notfallnummern, Informationen für Familien mit Links zu Schulen, Kindergärten und Nachbarschaftshilfe sowie dem Seniorenbeirat.

Auch Informationen zu Gemeinderat oder Sitzungen lassen sich mit sehr viel weniger Klicks finden als auf der Internetseite. „Das geht alles in Richtung ,mobile government’“, erklärt Vogl. Das heißt, dass immer mehr Bürger immer mehr mit ihrem Handy erledigen würden, was Verwaltungsdienstleistungen angehe. „Da gehen wir auf bis zu 70 Prozent zu“, sagt er. Mehr als 120 Kommunen in Bayern würden die App bereits nutzen.

Kögel spricht gar von einer „neuen Ära“. Die schnelle Realisierung sei auch wegen des Einsatzes von Koch und Felbermeier möglich gewesen. „Darüber bin ich sehr froh“, erklärt er. Besonders spannend sei die Möglichkeit der Push-Nachrichten für aktuelle Meldungen: „Die Push-Community ist immer umfassend informiert.“

Indessen hofft Fritz Cording auf eine Entlastung beim Besuch des Einwohnermeldeamts – für beide Seiten. „Oft müssen die Menschen anstehen, dann fehlen Dokumente – all das lässt sich durch die Nutzung der App vermeiden.“ Was natürlich nicht heißen soll, dass man nicht auch telefonisch einen Termin vereinbaren kann. „Aber auch das ist wegen der krankheitsbedingt schlechten Besetzung derzeit mühsam“, so Cording. Der nächste Termin im Einwohnermeldeamt lässt sich entsprechend erst im April vereinbaren, das zeigt die App bereits an.

Die Kosten für das Projekt halten sich in Grenzen. „Weil die Gemeinde Kunde ist, gab es einen Rabatt“, verrät Vogl. Insgesamt beliefen sich die Entwicklungskosten auf rund 1500 Euro, im Jahr kostet die Gemeinde der Service etwa 900 Euro. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen, wie gesagt, für die neue App gar nichts.