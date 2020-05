Segelflugzeug bei Salzburg spurlos verschwunden: Pilot startete wohl in Oberbayern - Schnee behindert Suche

Schlimme Nachrichten aus Österreich: Ein Bayer wird mit seinem Segelflugzeug seit Mittwoch im Salzburger Bergland gesucht. Der Mann war wohl in Oberbayern gestartet.

Bei Salzburg wird seit Donnerstag nach einem verschwundenen Segelflugzeug gesucht.

wird seit Donnerstag nach einem verschwundenen gesucht. Das Segelflugzeug war vermutlich in Oberbayern gestartet und ist in Seefeld zugelassen.

war vermutlich in gestartet und ist in Seefeld zugelassen. Kontakt zum Piloten bestand zuletzt am Mittwochnachmittag.

Herrsching/Salzburg - Ersten Angaben zufolge ist der Mann am Mittwochmorgen mit seinem Segelflugzeug auf einem Flugplatz in Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg gestartet. Das berichtet das ORF. Dort gibt es aber keinen Flugplatz. Erste Recherchen des Starnberger Merkur haben ergeben, dass das Segelflugzeug auf eine Person aus Seefeld zugelassen ist. Ob diese im Flugzeug saß, ist bislang nicht bekannt.

Segelflugzeug bei Salzburg verschwunden: Letzte Position bekannt

Am frühen Nachmittag des Mittwochs habe man zuletzt Kontakt mit dem Piloten aufbauen können, so das ORF weiter. Seine Position sei zu diesem Zeitpunkt folgende gewesen: westlich des Katschbergpasses bei Muhr im Lungau. Er sei in Richtung Nordwesten unterwegs gewesen.

Bergretter suchen nach verschwundenem Segelflugzeug bei Salzburg

Danach sei kein Kontakt mehr möglich gewesen. Rettungstrupps haben sich sofort auf den Weg gemacht und die Suche nach dem Segelflugzeug gestartet. Mit dabei waren mehrere Hubschrauber sowie Bergretter aus Kleinarl, Großarl, Wagrain, sowie Muhr im Lungau.

Neuschnee: Schlechte Sicht behindert Suche nach Segelflugzeug bei Salzburg

Gegen 21 Uhr am Donnerstag wurde die Suche allerdings abgebrochen. Wie die Bergrettung Tamsweg auf Facebook berichtet, sei die Sicht zu schlecht geworden. Außerdem habe es viel Neuschnee gegeben. Eine Spur von dem Segelflugzeug fehlt bislang.

Am Freitag soll nun über die weitere Suche entschieden werden.

Segelflugzeug verschwunden: Unglücke passieren immer wieder

Immer wieder kommt es bei Kleinflugzeugtouren im Freizeitbereich zu schweren Unfällen. In der Nähe von Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist im vergangenen Jahr ein Segelflugzeug abgestürzt. Zwei Personen befanden sich an Bord. Ähnliches geschah auch 2019 am Spitzingsee. Tödlich endete eine Segelflugtour für einen 29-Jährigen. Er stürzte in den Ammergauer Alpen ab.

Rubriklistenbild: © mb-merkur@merkur