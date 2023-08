Seit 25 Jahren Vorreiter mit Förderprogramm

Von: Hanna von Prittwitz

Ihm verdankt die Gemeinde ihre Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz: Ernst Deiringer (Mitte) mit Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel (r.) und Geschäftsstellenleiter Tobias Baumann mit Grafiken des Energieförderprogramms. © andrea jaksch

Seit 25 Jahren gibt es in der Gemeinde Seefeld das „Förderprogramm zur nachhaltigen Erzeugung und Nutzung von Energie im Gemeindegebiet“ Kümmerer Ernst Deiringer, der Vater des Programms, zog dieser Tage Bilanz. Rund 1,7 Millionen Euro wurden an Zuschüssen verteilt.

Seefeld – 25 Jahre, 1,7 Millionen Euro Fördermittel, 590 Einzelinvestition und Tausende Tonnen an vermiedenem CO2-Ausstoß – das ist in Zahlen das „Förderprogramm zur nachhaltigen Erzeugung und Nutzung von Energie im Gemeindegebiet“, kurz Förderprogramm, der Gemeinde Seefeld, mit dem sie vor 25 Jahren eine Vorreiterrolle übernahm, die sie bis heute innehat. „Leider“, sagt Ernst Deiringer. „Ich habe zwar in vielen Kommunen Vorträge gehalten, doch in dieser Größenordnung sind wir bis heute die einzigen.“

In der Sitzung am 27. April 1999 hatte Deiringer die Idee im Rahmen eines Antrags vorgestellt, den die Agenda-Arbeitsgruppe regenerative Energie entwickelt hatte. Deiringer saß damals für die SPD am Ratstisch, über ihn konnte die Gruppe den Antrag einreichen. Am Ende stimmten alle 17 Gemeinderäte dafür und legten 100 000 Mark als Fördersumme fest. Bis heute gab die Gemeinde für die insgesamt 590 Einzelinvestitionen 1,7 Millionen Euro aus. „Das ist kein Pappenstiel“, bemerkt Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel.

Die Zustimmung im Gemeinderat blieb dem Förderprogramm erhalten. Jedes Jahr entschieden die Räte aufs Neue, nie stand ernsthaft zur Diskussion, es auszusetzen. „Keiner hat sich getraut, mal Nein zu sagen“, witzelt Deiringer. Ganz so ist das nicht, denn es ist wohl vor allem ihm zu verdanken, dass die Räte stets auf den Sinn des Programms vertrauten. Denn er sammelte nicht nur akribisch Zahlen für die Statistik, sondern feilte jedes Jahr aufs Neue am Programm – in Abhängigkeit von gesetzlichen Vorgaben und Veränderungen. So förderte die Gemeinde anfangs Fotovoltaikanlagen, bis die Bundesregierung das Thema für sich entdeckte. Gasbrennwertkessel waren mal drin in der Förderung und flogen dann wieder raus, Fotovoltaikanlagen kamen wieder rein, aber nur mit Speicher. Die Gemeinde stand seit dem ersten Energiebericht des Landkreises immer an der Spitze bei erzeugtem Strom aus Fotovoltaikanlagen, was auch an der großen Anlage bei Tiefenbrunn lag. Seit der Förderung von Fotovoltaik und Speicher 2016 aber „hat die installierte PV-Leistung auf Dächern bis Juli 2023 in Seefeld um 110 Prozent zugelegt“, sagt Deiringer. Im restlichen Landkreis betrage die vergleichbare Zunahme 97 Prozent. „Auch das ist ein Effekt unseres Programms“, da ist sich Deiringer sicher.

Die jährliche Einsparung von Energie bzw. Erzeugung regenerativer Energie beträgt nach seiner Statistik 3602 Megawattstunden. „Etwa 1030 Haushalte könnten damit mit Strom versorgt werden.“ Die jährliche Vermeidung von 1263 Tonnen CO2-Ausstoß entspreche etwa 1,9 Prozent des Seefelder Gesamtausstoßes.

Mit den 1,7 Millionen Euro insgesamt habe die Gemeinde zudem Gesamtinvestitionen von etwa 17 Millionen Euro angestoßen. „Das ist ein kleines regionales Konjunkturprogramm“, findet Deiringer. Etwa 25 Prozent der Investitionen seien über Seefelder Firmen getätigt worden, insgesamt etwa 50 Prozent über Firmen aus dem Landkreis Starnberg.

2021 und 2022 genehmigte der Gemeinderat über die 100 000 Euro hinaus jeweils eine Aufstockung um 40 000 Euro. 2023 war der Fördertopf Mitte Juli leer, eine Erhöhung gab es heuer allerdings nicht. Balkonanlagen werden trotzdem noch gefördert. Fast 85 Prozent der Mittel flossen heuer in die Förderung von Fotovoltaikanlagen und Speichern.

Froh ist Deiringer über die stets gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Meine Position ist: Ich werde das Programm nicht über Bord werfen“, bekräftigte Kögel. „Es ist ein konstruktives Miteinander von Experten und Gemeinde. Es ist ein Segen.“

Im Herbst wird wieder neu entschieden. Seit Jahrzehnten engagiert sich Deiringer, heute 76 Jahre alt, nun schon für die Energiewende und den Klimaschutz. Angesichts der Gesamtsituation geht ihm aber auch schon mal die Zuversicht aus, das räumt er kurz ein. Ein Bürgermeister habe mal zu ihm gesagt, die Kommune habe kein Geld, und außerdem sei das keine Pflichtaufgabe. „Ich finde schon, dass Klimaschutz eine Pflichtaufgabe ist“, schnaubt Deiringer da mit der ihm ganz eigenen Beharrlichkeit. „Wir müssen weitermachen. Und wir müssen noch mehr machen.“