Seniorenbeirat prüft Ruhebänke

Mit einer Beiratssitzung startet der Seniorenbeirat Seefeld in das neue Jahr. Nach einem personellen Engpass ist das Team um Vorstand Friedrich Hanrieder auch wieder komplett.

Der Zustand der Ruhebänke in der Gemeinde: eins von vielen Themen des Seniorenbeirats. © Christian Dittrich

Fast monatlich treffen sich Seefelds Seniorenbeiräte, um über das Leben der Seefelder Senioren, über Verbesserungen und Probleme im Ort zu beraten. Für Donnerstag, 19. Januar, ist die nächste Sitzung im Bräustüberl in Schloss Seefeld vorgesehen.

Seefeld - Bei der Sitzung soll es um die Sicherheit für Senioren auf den Straßen der Gemeinde gehen, insbesondere mit Blick auf Fußgänger und Radfahrer, sowie Themen und Anfragen aus der Bevölkerung Seefelds. Die Sitzung ist öffentlich.

Bis vergangenen Sommer war der Seniorenbeirat allerdings personell ausgedünnt, wie der zweite Vorsitzende Otto Klausmann gestern auf Anfrage berichtete. Die langjährigen Mitstreiter Gebhard Fritschi und Margita Gürtler sind verzogen, sie mussten ihre Ämter abgeben. Elisabeth Sengpiel und Elke Hansbauer folgten nach, und nach einiger Akquise erklärte sich schließlich im Herbst noch Volker Reith, langjähriger Vorsitzender der NBH Seefeld, bereit, im Seniorenbeirat mitzumischen und die Schriftführung zu übernehmen.

Zu tun gibt es einiges. So hat das Team um den Vorsitzenden Friedrich Hanrieder die rund 100 Ruhebänke in der Gemeinde mal unter die Lupe genommen und eine Bestandsaufnahme gestartet. „Zum Teil sind sie in einem schlechten Zustand“, berichtet Klausmann. Gut 60 Bänke seien erfasst und katalogisiert, wenn das Wetter besser wird, sollen noch die letzten Bänke im Ortsteil Hechendorf angeschaut werden. Mit Bürgermeister Klaus Kögel habe man sich diesbezüglich schon verständigt, berichtet Klausmann. Wer allerdings die Sanierung der Bänke in die Hand nimmt, das muss noch besprochen werden.

Positiv bewertet wurde der Einkaufsbus, der während des Edeka-Umbaus die Senioren mehrmals wöchentlich nach Herrsching und zurückbrachte. „Der wurde bis zuletzt gut angenommen“, berichtet Klausmann. Im November eröffnete der Edeka an der Seefelder Hauptstraße nach einem umfangreichen Umbau. Die Kosten für den Einkaufsbus trug das Unternehmen (wir berichteten).

Verstärken möchte der Seniorenbeirat in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftshilfen. „Wir wollen enger zusammenarbeiten“, kündigte Klausmann an. Geplant seien Vorträge, beispielsweise über Enkeltrick, Vorsorge und Ähnliches. Bisher war der Seniorenbeirat in Seefeld mit Veranstaltungen eher zurückhaltend, denn keinesfalls wolle man in Konkurrenz gehen mit den Nachbarschaftshilfen Seefeld und Hechendorf, die ein sehr großes Angebot hätten, betont Klausmann. Bürgermeister Kögel äußerte sich gestern anerkennend über das Engagement des Seniorenbeirats. Mit Blick auf die Katalogisierung der Ruhebänke sei er zuversichtlich, dass die Reparaturen auch durch den Bauhof vorgenommen werden könnten.

hvp