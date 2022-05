Sorge um den dörflichen Charakter

Ein Teil der Anwohner, die Widerspruch gegen Pläne für ein Grundstück an der Günteringer Straße in Hechendorf eingelegt haben. Zu ihnen zählen auch Hans Kronschnabl (vorne, r.) sowie Heinrich Wirth (vorne, 3.v.l.).

Nachverdichtung

Von Hanna von Prittwitz schließen

Maßvolle Verdichtung, an diesem Begriff scheiden sich die Geister, auch in Hechendorf. Gegen ein erstes Konzept für ein Grundstück an der Günteringer Straße formiert sich Widerstand. Eine detaillierte Planung für das Areal liegt noch nicht vor.

Seefeld – In der Februarsitzung befasste sich der Seefelder Gemeinderat mit einem Bebauungskonzept für eine etwa ein Hektar große Fläche zwischen Günteringer Straße und Hochleiten in Hechendorf. Von 35 Wohneinheiten war die Rede, verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser, einen Vier- und einen Dreispänner mit Voll- und Dachgeschoss sowie einer Tiefgarage. Die Räte vertagten das Thema (wir berichteten). In der Bürgerfragestunde am Dienstag meldete sich nun Hans Kronschnabl, Anwohner aus der Nachbarschaft, zu Wort. 75 Unterschriften habe er in der Gemeinde eingereicht – gegen das Projekt an der Günteringer Straße. „Wir Anlieger wehren uns gegen die massive Bebauung“, sagte er. „Und wir fragen uns, ob der Gemeinderat gewillt ist, den dörflichen Charakter zu bewahren.“

Wie berichtet, gilt für das Gebiet ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1982, der zwölf Doppelhäuser vorsieht, eins wurde bereits realisiert. Im April 2021 hatte der Gemeinde die Änderung des Plans beschlossen, um eine „städtebaulich sinnvolle und zeitgemäße Verdichtung“ zu ermöglichen, wie es in der Februar-Sitzung hieß. Im Februar folgte dann die Vorstellung eines ersten Konzepts.

Hans Kronschnabl und seine Mitstreiter, zu denen auch der ehemalige Regierungsbaumeister und Baudirektor Heinrich Wirth zählt, sind alarmiert. In einem den Unterschriften beigelegten Schreiben bitten sie die Gemeinde „dringend, diese Bausünde zu verhindern“. Weiter regen sie an, „das Bebauungskonzept dahingehend zu überarbeiten, dass sowohl die Bebauungsdichte als auch die Höhenentwicklung reduziert und die Gestaltung dem Erscheinungsbild des Ortsteils Güntering angepasst werden“. Außerdem sollten ausreichend Pflanzflächen für Bäume und Sträucher sowie Kinderspielplätze ausgewiesen werden. „Wir betrachten diesen Widerspruch als Hilfe für die Gemeinde zur Entscheidungsfindung“, so die Anwohner.

Zu denken geben Kronschnabl tiefe Baugruben, wie sie derzeit an der Leitenhöhe in Hechendorf zu finden sind. Dort entsteht ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Er fürchtet vor allem um den dörflichen Charakter. „Diesen zu bewahren, das haben alle politischen Fraktionen im Wahlkampf versprochen“, sagt Kronschnabl. Fritz Feldmann, Anwohner am Mayrhoferring, sieht schon eine neue Kleinstadt entstehen: „Wenn hier so verdichtet wird, sieht es bald so aus wie in Germering“, sagt er. Das erste Konzept gehe von einem Erdgeschoss und zwei Stockwerken aus, auf den Flachdächern seien Solaranlagen geplant, die aufgeständert werden müssten. Die Anwohner befürchten auch regen Verkehr wegen der Tiefgarage, da im Rahmen des Baukonzepts auch Mitarbeiterwohnungen einer Seefelder Firma entstehen sollen, die Schichtbetrieb anbietet. Dass wirklich alle Anwohner dann in die Tiefgarage fahren, bezweifeln die Mitglieder der Initiative. „Und was ist mit den Besuchern? Und jede Familie hat doch mehrere Autos“, sagt eine Anwohnerin. „Wehret den Anfängen“, fügt sie hinzu. Denn wenn eine Verdichtung in diesem Ausmaß an dieser Stelle realisiert würde, „dann gibt es auch für die Grundbesitzer ringsum kein Halten mehr“, da sind sich Kronschnabl und die Mitglieder der Initiative einig. Abgesehen davon: Eine solche Nachverdichtung würde eine zusätzliche Investition in die gemeindliche Infrastruktur nach sich ziehen, davon ist Kronschnabl überzeugt. „Schon heute reichen die verfügbaren Schul- und Kindergartenplätze sowie die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf nicht aus.“

„Ich verstehe die Sorge. Aber das ist alles noch im allerersten Entwurfsstadion“, sagte Kögel gestern. Innenverdichtung gehe vor Außenverdichtung, „das müssen wir berücksichtigen“. Bei der jüngsten Klausurtagung habe man dieses und weitere Bauprojekte der kommenden Jahre beleuchtet. „Wir müssen zuvor die Leitlinien zur Ortsentwicklung klären.“ Aus dem alten Bebauungsplan von 1982 müsse sich die Gemeinde jedoch auf jeden Fall herausbewegen. „Wie viele Wohneinheiten es am Ende werden, ist noch nicht entschieden. Das gilt auch für die Zeitschiene und die Ortsverträglichkeit.“ Kögel verwies darauf, dass die Gemeinde Seefeld in den vergangenen zehn Jahren um rund 400 Einwohner gewachsen sei. „In diesem Tempo möchten wir bleiben. Mehr gibt unsere Infrastruktur auch nicht her.“