Spitzstraße: Bauprojekt abgespeckt

Von: Hanna von Prittwitz

Das Projekt Spitzstraße: Die obere Skizze zeigt in blau die bestehende Bebauung (Einheimischenmodell). Die roten Linien (auf der Darstellung verstärkt) stehen jeweils für die im rechtskräftigen Bebauungsplan von 2017 festgelegten drei Gebäudekubaturen. Die mittlere Skizze zeigt die Neubauplanung, für die sich die Gemeinderäte entschieden haben. Unten ist der ursprüngliche Siegerentwurf (Variante 1) zu sehen. Skizzen: Gemeinde/h2r architekten und Stadtplaner © Gemeinde

Die Gemeinde Seefeld hat ihr Bauvorhaben an der Spitzstraße in Hechendorf verkleinert. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fand die Umplanung, die mindestens eine der 23 Wohnungen und rund 75 000 Euro kostet, eine deutliche Mehrheit. Ein Bürgerbegehren könnte trotzdem folgen.

Seefeld – Die Gemeinde Seefeld hat ihr gemeindliches Wohnungsbauprojekt an der Spitzstraße in Hechendorf erneut unter die Lupe genommen – auch auf Druck aus der Bevölkerung. Gemeinsam mit den Planern ist eine neue Variante entstanden, die am Dienstagabend im Gemeinderat mit 14 zu 6 Stimmen auch eine breite Mehrheit fand. Die Mitglieder der Bürgerinitiative Spitzstraße werteten die Geschehnisse zwar als Erfolg. Alexander von Dehn schloss dennoch nicht aus, ein Bürgerbegehren zu initiieren.

Wie berichtet, sollen im Süden des Einheimischenmodells am Höhenrücken zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Geplant waren bisher ein 57 Meter langer, dreigeschossiger Riegel und ein Mehrfamilienhaus – so das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs, Variante 1. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan von 2017 sah ursprünglich drei Gebäude vor, dieser Plan galt als Platzhalter und lag den Käufern des Einheimischenmodells damals zur Unterschrift vor.

Nach Gesprächen mit der Bürgerschaft erarbeiteten Architekten und Gemeinde nun eine zweite Variante. In dieser würde nun ein wesentlicher Teil des Riegels zweigeschossig ausgeführt, wie Stefan Futterknecht vom Bauamt erklärte. Dies würde den Verlust einer der 23 Wohnungen mit sich bringen. Es geht um rund 130 Quadratmeter, jedoch nur zum Teil Wohnfläche. An Stellplätzen seien statt 34 nur noch 32 erforderlich, die Gemeinde würde es dennoch bei 34 belassen. Die Umplanungskosten bezifferte Futterknecht auf rund 75 000 Euro.

Brigitte Altenberger (SPD) war mit dem Kompromiss nicht zufrieden: „Ich finde es wahnsinnig wichtig, nicht auf Wohnquadratmeter zu verzichten“, sagte sie. Viele Kritikpunkte der BI sehe sie als „Partikularinteressen“. Die Riegelwirkung des Gebäudes könne vor der heterogenen Bebauung auch beruhigen. „Wir werden uns dran gewöhnen.“ Hechendorf sei nicht mehr das Dorf wie vor 30 Jahren. Claudia Winter (CSU) sah indessen in der Variante 2 einen guten Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und städtebaulicher Verträglichkeit. Durch die Anpassung an die Topografie habe das Projekt nicht mehr den urbanen Charakter. „Ich kann nicht für Variante 2 stimmen“, konterte Johanna Senft (BVS). „Wir verlieren Wohnraum und das tut uns weh.“ Durch das Abrücken von dem Einheimischenmodell sei die Gemeinde den Anliegern bereits entgegengekommen. Sie finde nicht, dass die Gemeinde die 75 000 Euro Umplanungskosten investieren solle. Thomas Zimmermann (Grüne) war „hin- und hergerissen“. Was für das Ortsbild schöner sei, könne er gar nicht sicher sagen. Zum Schluss gehe es um die berechtigten Interessen der Anlieger und der Allgemeinheit. Auch Josef Wastian (FW) sprach von einer schwierigen Entscheidung. „Wir müssen schon den Spagat wagen, die Interessen der Anwohner ernst zu nehmen. Die Umplanungskosten werden ein stückweit von den niedrigeren Baukosten aufgefangen.“

Petra Gum (FW) sah keine Partikularinteressen bei den Anwohnern. „Die Leute hängen mit ihrem Herzen an ihrem Ort und könnten sich so einen langen Riegel nicht vorstellen. Diesen Gedanken muss man auch mal zulassen.“ Eine Wohnung mehr oder weniger werde das Problem des Wohnungsdrucks nicht lösen. Auf der anderen Seite entstünden in der Gemeinde in naher Zukunft rund 100 Wohnungen: „Wir müssen die Menschen, die dort wohnen, auch versorgen. Und ganzheitlich denken.“ Nick Rathert (Grüne/BI) haderte grundsätzlich mit der Versiegelung. Streng genommen müssten dort vier Stockwerke entstehen, um sie zu rechtfertigen. „Wir haben den Bebauungsplan so geerbt, und müssen damit umgehen.“ Ortwin Gentz (Grüne/BI) war bereit, den „Verlust von Wohnraum in Kauf zu nehmen für eine ästhetischere Lösung“. Dr. Oswald Gasser (FDP) warnte wiederum vor einer „Geschmacksabstimmung“. Alles spreche für die Variante 1.

Auch Architekt Clemens Pollok kam zu Wort. Er erläuterte seine jüngste Planung. Und stellte trocken fest: „Der Gemeinderat hat falschrum agiert. Erst hat er hinten die Wohnungen gebaut, nun will er vorne den Riegel. Das ist nicht so schlau. Diese Ambivalenz spüren wir jetzt.“

Letztlich entschieden sich 14 Gemeinderäte für die abgespeckte Variante 2. Bei den Kritikern gingen die Meinungen nach der Sitzung auseinander. Einige wertschätzten den Kompromiss, fanden den abgesenkten Baukörper gut. Andere blieben skeptisch. Im Einheimischenmodell soll es aufgrund der Enge ohnehin schon Schwierigkeiten im Zusammenleben geben, sie fürchten wachsenden Druck durch weiteren Wohnraum. Alexander von Dehn wollte sich die Sache noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. „Ein Bürgerbegehren bleibt eine Möglichkeit“, sagte er.