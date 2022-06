Rätselraten in Tirol: Seefelderin (15) wie vom Erdboden verschluckt

Von: Christof Schnürer

Teilen

Seit Freitag wird dieses Mädchen aus Seefeld in Tirol vermisst. © privat

Seit Freitag wird im benachbarten Tirol nach einem 15-jährigen Mädchen gefahndet. Die Spurenlage ist sehr dünn.

Seefeld/Tirol – Sie wollte einfach nur einen Spaziergang unternehmen. Das war am vergangenen Freitag gegen 21.30 Uhr in Reith bei Seefeld. Seitdem ist die 15-jährige Jugendliche wie vom Erdboden verschluckt. Eine Spur führte am Samstag nach Kufstein. Dort war das Handy der Vermissten laut Polizei zuletzt gegen 10.50 Uhr eingeloggt.

Wer hat die junge Frau gesehen oder kann sonstige Hinweise geben? Die Seefelderin hat eine schlanke Figur, ist zirka 1,80 Meter groß,wiegt ungefähr 56 Kilogramm und hat lange braune Haare – meistens zusammengebunden, Zudem weist der linke Oberarm der Jugendlichen an der Innenseite Narben auf. Zum Zeitpunkt ihres urplötzlichen Verschwindens war die Seefelderin mit einem hellen Oberteil, einer dunklen Hose sowie weißen Adidas Schuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Inspektion Seefeld unter Telefon 00 43/5 91 33/71 24 oder jede andere Polizei-Dienststelle in Tirol entgegen.