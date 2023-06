Tag der offenen Gartentür: Beeindruckende Natur auf kleinstem Raum

Von: Andrea Gräpel

Teilen

Naturgarten mit Vorzeigecharakter (v.l.): Kreisfachberater Jürgen Erhardt, Christine und Rathert und Vizelandrat Matthias Vilsmayer freuen sich auf viele Besucher. © D.Rutt

Der Tag der offenen Gartentür ist ein Steckenpferd von Kreisfachberater Jürgen Ehrhardt. Seit 1999 wählt der Gartenbauexperte naturnahe Gärten aus, die an diesem Tag besichtigt werden können. An diesem Sonntag sind es Gärten in Hechendorf und Schlagenhofen.

Hechendorf/Schlagenhofen – Schon bevor es in den Garten der Familie Rathert in Hechendorf geht, ist die Nähe zur Natur spürbar. In der Straße An der Beermahd 3 schwirren Insekten unter der Regenrinne der Garage vor ihrem „Hotel“, wartet ein Fledermaushaus auf Bewohner. Um das Gewächshaus vor dem Aufgang zu der Doppelhaushälfte legt sich eine wilde Rose in voller Blüte. Im Gewächshaus gedeihen Tomaten Paprika und Gurke. Der zehnjährige Sohn Linus hat sich dahinter eine kleine Baum- und Pflanzenschule eingerichtet, mit Ziehpflanzen, für die er am Sonntag hofft, Abnehmer zu finden.

Im kleinen Garten von Christine und Nikolas Rathert gibt es so viel zu sehen und zu bestaunen, dass man das zugewachsene Häuschen kaum noch sieht. Ein Naturgarten, in dem es in jedem Winkel etwas Neues zu entdecken gibt. „Man muss nicht ein Einfamilienhaus mit 1000 Quadratmeter Grund haben“, staunt Vizelandrat Matthias Vilsmayer, der mit Erhardt in Hechendorf für den Tag der offenen Gartentür wirbt. Er ist „sehr beeindruckt“.

Für ihr Naturnähe wurde der Garten der Ratherts vor zwei Jahren als einer der ersten Naturgärten im Landkreis zertifiziert. Mittlerweile gibt es 88. Weil die Ratherts unter anderem auch geschützten Schwalben und Fledermäusen ein Zuhause bieten würden, wurden sie auch vom Landesbund für Vogelschutz ausgezeichnet. Dass Spatzen die Nisthilfe für Schwalben bezogen haben, haben sie natürlich nicht verhindert. So ist Natur. Die Fledermäuse sind auch noch nicht eingezogen. Dafür gibt es neun lustige Zierhühner, die fröhlich durch den Garten laufen.

Künstlergarten in Schlagenhofen öffnet die Tür

Noch im vergangenen Jahr stand die Gartengestaltung im Vordergrund beim Tag der offenen Gartentür. Nachdem es immer mehr Naturgärten gibt, rückte Erhardt diesen Aspekt heuer in den Fokus und freute sich am Freitag im Garten der Ratherts, dass es dort sogar noch einen eigenen Gemüseanbau gibt. „Wo sieht man das noch?“, fragte er begeistert. „Viele trauen sich nicht dran. Hier gibt es Anregungen.“

In Schlagenhofen öffnet am Sonntag der Künstlergarten am Gremberg 12 in unmittelbarer Nähe zum Wörthseeufer. Der Hausgarten hatte schon 2013 an einen Offenen-Gartentür-Aktion teilgenommen. Dort, so Erhardt, dominiere ein prächtiger alter Baumbestand. Gerne hätte er für Sonntag noch weitere Gärten geöffnet. Aber es hätten sich nicht mehr Gartenbesitzer gemeldet. Dabei könne er eine Teilnahme nur empfehlen und hofft auf mehr Zusagen im nächsten Jahr.

„Wir wissen noch nicht wirklich, was uns erwartet“, gesteht Nikolas Rathert. Trotzdem haben sich er und seine Frau auf einen Versuch eingelassen und sind gespannt. Erhardt bittet Besucher, möglichst mit dem Radl zu kommen, da es weder in Hechendorf noch in Schlagenhofen viele Parkmöglichkeiten, dafür aber eine schöne Radwegeverbindung gibt. Geöffnet sind die Gärten von 10 bis 17 Uhr.