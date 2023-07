TQ knackt die 500 Millionen

Von: Hanna von Prittwitz

Viel zu feiern: die Gäste beim TQ-Fest am Wörthsee. © tq-group

Erstmals mehr als 500 Millionen Euro Umsatz, und erstmals mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Das feierte die TQ-Group am Wochenende auf ihrem Badegelände am Wörthsee.

Hechendorf – Einmal im Jahr trommelt die TQ-Group, ehemals TQ Systems und Hersteller von Elektronikbauteilen, die Belegschaft zu einem großen Fest zusammen. Eine Woche kommen dann die Kunden in den Genuss einer fulminanten Veranstaltung, die vor einigen Jahren oft noch mit einem großen Feuerwerk bei Gut Delling endete. Heuer fiel das Mitarbeiterfest schlechtem Wetter zum Opfer. Deshalb legte das Unternehmen die Festivitäten zusammen, und dies mündete in einer Veranstaltung mit an die 2000 Menschen, die bei bestem Wetter das firmeneigene Badegelände am Wörthsee genossen. Zuvor fand auf Gut Delling, im Hauptsitz der von Detlef Schneider und Rüdiger Stahl 1994 gegründeten Firma, ein Technologienachmittag statt. Soweit die Tradition. In diesem Jahr allerdings gab es noch stolze Zahlen zu feiern: Erstmals beendete TQ ein Geschäftsjahr mit mehr als 500 Millionen Euro Umsatz. Und erstmals arbeiten an den insgesamt 14 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn, Slowenien und in China mehr als 2000 Menschen, 2050, um genau zu sein. In Deutschland befinden sich die Standorte in Seefeld, Inning, Durach, Augsburg, Wetter, Chemnitz, Peiting und Leipzig.

Entsprechend ausgelassen war am Festtag Firmengründer Detlef Schneider. Beim Technologienachmittag hatte er noch einen Abriss vorgetragen über das Entstehen von TQ „im Kuhstall“ von Gut Delling und als Zwei-Mann-Unternehmen. 2005 lag das Auftragsvolumen schon bei 72 Millionen Euro, der Umsatz bei 67 Millionen. 2008 baute TQ auf Gut Delling an, es folgten goldene Jahre. Heute ist das Geschäft längst nicht mehr so einfach. Detlef Schneider will sich nicht aufregen, aber beim Thema China geht er immer gerne aus dem Sattel. Die Chinesen würden wirtschaftlich unterschätzt, schnaubt er am Rande. Aber er will sich ja nicht aufregen.

Seit 2017 ist Schneiders Sohn Stefan mit im Geschäftsführer-Dreigestirn: „Wir haben es geschafft, die richtigen technologischen Pflöcke zur richtigen Zeit für eine gesicherte Zukunft einzuschlagen“, sagt er. Und Rüdiger Stahl erklärt: „Wir haben aktuell über 6000 laufende Projekte und Produkte – teils Eigenprodukte, teils Kundenprojekte und das wirklich über alle Branchen in denen wir tätig sind hinweg.“ Von Anfang an habe TQ darauf gesetzt, nicht nur Elektronik zu fertigen, sondern in den Projekten auch immer die Entwicklung als Service mit anzubieten – quasi Innovation und Fortschritt als Full-Service-Angebot, von der Idee bis zum Produkt.

Für Furore sorgt bis heute die E-Bike-Entwicklung. Dem ersten schweren und schnellen E--Bike-Motor folgte im Frühjahr 2022 ein ganz neues System, das als „das leichteste, kleinste und leiseste seiner Klasse“ gilt“, so TQ. Zu finden sei der Antrieb mittlerweile in E-Bikes zahlreicher namhafter Hersteller, der erste war im Frühjahr 2022 Trek. Das günstigste Rad mit einem TQ-System ist ab 4500 Euro zu haben. Die Radhersteller rüsten dem Vernehmen nach vor allem ihre Premium-Räder mit dem 3,9 Kilogramm schweren System (Motor, Akku und Elektronik) aus. Die Verkaufszahl im ersten Jahr: knapp 100 000 Euro. Allein 120 Menschen tüfteln am TQ-Standort in Inning an der Rad-Entwicklung, insgesamt arbeiten dort fast 200 Menschen. Gut Delling ist nach wie vor der größte Standort mit 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gefolgt vom Standort Durach mit 430 Menschen. Ausbaupläne für Delling gibt es nach wie vor, „aber momentan wachsen wir in Inning“, sagt Detlef Schneider. Gut 100 Leute sitzen in den Räumen von TQ im Seefelder Technologiepark. In Planung ist nach wie vor auch die große Fotovoltaikanlage über dem Parkplatz in Delling. „Die Genehmigung hat jetzt ewig gedauert, und nun ist alles teurer“, schimpft Detlef Schneider.

Seit gut drei Jahren ist die TQ-Group Innovationspartner der DSV-Wintersportler. Aus diesem Grund war zum Firmenfest auch der nordische Kombinierer, Olympiasieger und neue Bundestrainer Eric Frenzel zum Interview zu Gast, außerdem unterwies Ex-Bundestrainer Fritz Fischer die Gäste im Schießen, unterstützt von Biathlet und Weltmeister Simon Schempp.

Später am Abend trommelte Detlef Schneider die Gästeschar noch zu einem Wimmelfoto zusammen, geschossen von einer Drohne. „Danke an alle TQler“, prangte auf einem Banner. Schneider ist das ernst: „Wir hatten immer die Perspektive und das Potenzial für so ein Wachstum“, sagt er. „Aber es dann auch hinzubekommen, ist noch mal etwas ganz anderes. Dass die TQ und ihre Belegschaft es trotz der weltweiten katastrophalen Materialbeschaffungskrise, Inflation und mehr geschafft hat, ist eine unglaubliche Leistung.“