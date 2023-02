Trotz Kritik: Vorentwurf geht durch

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Fünf Baukörper sind auf der Fläche an der Uneringer Straße geplant. Der Vorentwurf passierte am Dienstag den Gemeinderat. © immosens GmbH

Der Bebauungsplan „Gewerbe und Wohnen an der Uneringer Straße“ beschäftigte erneut Seefelds Gemeinderäte. Zähneknirschend billigten sie den Vorentwurf.

Seefeld – So richtig glücklich mit dem Projekt schienen die wenigsten im Seefelder Gemeinderat zu sein: In der Sitzung am Dienstagabend nahm das Projekt „Gewerbe und Wohnen an der Uneringer Straße“ viel Raum ein, weil aus fast allen Fraktionen eine Menge Zweifel kamen. Zuletzt stimmte die Mehrheit dann aber doch für den Vorentwurf.

Wie berichtet, will die Immosens GmbH auf dem Grundstück an der Uneringer Straße in Seefeld-Oberalting drei Mehrfamilienhäuser, ein Doppelhaus und einen Neubau für gewerbliche Nutzung samt Tiefgarage mit 66 Plätzen errichten. Die Kritiker hätten lieber mehr Gewerbe, fürchten Nutzungsänderungen zugunsten von mehr Wohnraum und bestehen auf Entschädigungen für die Gemeinde. Der Gemeinderat legte zudem fest, dass der Gehweg entlang der Uneringer Straße bis mindestens zum Ende des Geltungsbereichs des Bebauungsplans fortgeführt werden soll.

Insgesamt ist das Grundstück 10 500 Quadratmeter groß. Auf einem Eck befindet sich ein Altbestand mit Gewerbe. Der Umgriff des neuen Bebauungsplans umfasst rund 6800 Quadratmeter. Zwei Drittel davon liegen im Außenbereich. Wie Stefan Futterknecht vom Seefelder Bauamt gestern berichtete, geht es derzeit um gut 30 Wohnungen inklusive dem Doppelhaus, die verkauft werden sollen.

Josef Wastian (FWG) beklagte die Fußwegeführung und fand, dass Immosens der Gemeinde zu wenig entgegenkomme. „Ich muss ehrlich sagen, ihr bewegt euch sehr langsam“, sagte er an Planer Werner Zeitler gewandt, der den Vorentwurf präsentierte. So könne er auch keinen bezahlbaren Wohnraum erkennen, im Gegenteil. Dr. Oswald Gasser (FDP) fühlte sich gar auf den Arm genommen. „Das ist ein grenzwertiges Projekt, wenn man sich unsere Leitlinien anschaut.“ Schließlich werde überwiegend im Außenbereich Baurecht geschaffen. „Das ist eine Verhöhnung.“ Er forderte eine finanzielle Kompensation für die strukturelle Belastung der Gemeinde. Johanna Senft (BVS) stimmte ihm zu. „Ich habe auch Bauchschmerzen wegen der massiven Bebauung des Außenbereichs. Das widerspricht unseren Leitlinien.“ Sie fürchte, dass die Gewerbeflächen langfristig stillschweigend zu Wohnflächen würden. Claudia Winter (CSU) fand das Projekt ebenfalls „überdimensioniert“ und erinnerte an die sozialgerechte Bodennutzung.

„Wo ist der Mehrwert für die Gemeinde?“, fragte sich Ulrich Pirzer (FWG). Er sei mit dem Anteil der Gewerbeflächen nicht glücklich, „dafür, dass wir im Außenbereich Baurecht schaffen“. Christian Wagner (BVS) fand das Projekt „wahnsinnig wuchtig“: „Für den alten Ortsteil ist das dort massiv.“ Ortwin Gentz (Grüne/BI) hatte mit der Bebauung im Außenbereich weniger Probleme. „Die Fläche ist weniger wertig, weil eingeschlossen von Gewerbe und Straße.“ Er wünsche sich jedoch ein Energiekonzept mit Wärmepumpe – und mehr Fotovoltaik.

Futterknecht konnte einige Bedenken ausräumen. So ist in dem Gewerbegebäude ausschließlich Gewerbe zulässig. In einem Durchführungsvertrag werde geregelt, für welche Kosten und Art der Kompensation der Bauträger aufkommen muss. Darin enthalten seien Wegebau und infrastrukturelle Maßnahmen. Auch die sozialgerechte Bodennutzung werde beim Verkauf der Wohnungen eine Rolle spielen.

Vizebürgermeister Thomas Zimmermann, der die Sitzung leitete, schlug schließlich vor, die Verwaltung parallel zum Bebauungsplan mit der Ausarbeitung des Durchführungsvertrags zu beauftragen. Im Vorentwurf soll auch die Anlage des Gehwegs festgezurrt werden. Laut Futterknecht werden die Änderungen eingearbeitet, im März sollte der Plan dann in die erste Auslegung gehen.