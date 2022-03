Überleben der Kiebitze als Ziel

Von: Hanna von Prittwitz

In unseren Breiten sehr selten: der Kiebitz. © Patrick Pleul

Wie angekündigt hat gestern die Untere Naturschutzbehörde (UNB) im Landratsamt Starnberg auf die Anwürfe des Bund Naturschutz zum Thema Kiebitze reagiert. BN-Vorsitzender Günter Schorn hatte der UNB vorgeworfen, den BN nicht mit ins Boot zu nehmen – und für eine gute Entwicklung der Kolonie im Aubachtal schwarz gesehen.

Hechendorf - „Auch die UNB beobachtet erfreut die Ankunft der Kiebitze und hofft auf einen Bruterfolg im Jahr 2022“, teilt das Amt mit. „Um ein für die Vögel gut nutzbares Habitat zu schaffen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der UNB und dem bewirtschaftenden Landwirt erforderlich, da es gilt, die Interessen einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung mit den Anforderungen an das Habitat zu verbinden“, heißt es weiter. „Bei der Frage, was auf der einen Seite artenschutzfachlich erforderlich und auf der anderen Seite rechtlich verhältnismäßig ist, vertreten die UNB und der BN unterschiedliche Auffassungen. Daher wurde die Zusammenarbeit zwischen der UNB und dem BN in diesem Projekt in der Vergangenheit beendet.“

2022 sei eine Bracheinsel im Wintergetreide belassen worden, die mit einem Zaun vor Prädatoren geschützt werden soll, so die UNB weiter. Die UNB habe diese Maßnahmen nach ausführlichen Gesprächen mit Fachleuten und nach Rücksprache mit der Höheren Naturschutzbehörde mit dem Landwirt vereinbart. Für das Monitoring und die Pflege des Zaunes habe die UNB bereits Absprachen und Vorkehrungen getroffen, „sodass wir hoffen, dieses Jahr die jungen Pulli vor Prädatoren schützen zu können. Auch die Untere Naturschutzbehörde hat das Überleben der Kiebitzpopulation an diesem Standort als Ziel.“