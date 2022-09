Die Pass-Passion des Josef Frühholz

Josef Frühholz aus Hechendorf auf dem Manghen-Pass. Es war der 58. und letzte von einer Liste an Pässen, die Rennradfahrer in ihrem Leben gefahren sein sollten.

Von Hanna von Prittwitz schließen

Verrückt ist er schon, der Josef Frühholz. 58 Alpenpässe überquerte der heute 58-jährige gebürtige Herrschinger mit dem Rennrad. Den letzten von einer Liste der Rennrad-Community quaeldich.de bewältigte er vor wenigen Tagen.

Hechendorf/Südtirol - Mit dem Rennrad Pässe fahren, das ist schon eine besondere Leidenschaft. Josef Frühholz, Spitzname Jo, gebürtiger Herrschinger, hat diese schon in seinen Zwanzigern gepackt, ebenso wie seinen Spezl Max Kellner. Beide gingen in Herrsching zusammen zur Schule, beide fuhren als 15-Jährige in einer halsbrecherischen Aktion mit Rennrädern und völlig unvorbereitet über das Penserjoch nach Bozen, und beide sind bis heute so radelverrückt, dass sie beim TSV Hechendorf eine erfolgreiche Radsportabteilung gründeten (wir berichteten).

Heute, mit 58 Jahren, hat Jo Frühholz alle 58 Pässe überquert, die laut der Online-Rennradcommunity quaeldich.de zu den Lebenszielen eines Rennradlers zählen. Den letzten meisterte er am vergangenen Wochenende mit fünf anderen Radfahrern aus Herrsching und Hechendorf. Unter ihnen: Max Kellner.

Wie alles anfing

Als Jo Frühholz 15 Jahre alt war, hatte seine Schwester Kunigunde einen Freund, den Herbert Unterholzer, genannt Bertl, aus Bozen. „Der kam mit dem Rennradl daher aus Bozen, das hat mich völlig verrückt gemacht“, sagt Frühholz. Irgendwann habe der Bertl dann zu ihm und Kellner gesagt: „Wir fahren von Herrsching nach Bozen.“ Der höchste Berg, den Frühholz bis dahin gefahren war, war der Griesberg nach Unering hinauf, schlappe 110 Höhenmeter. In der Früh um 7 Uhr sollte es losgehen. Kellner und Frühholz waren ein paar Minuten zu spät, Unterholzer schon auf und davon. Also strampelten die beiden die ersten Kilometer mit Volldampf, um ihn überhaupt wieder einzuholen. Insgesamt radelten die drei dann am Stück 270 Kilometer und bewältigten 4000 Höhenmeter über das Penserjoch bis nach Bozen.

„Es war furchtbar“, erinnert sich Frühholz. „Ich bin nur mit der mentalen Unterstützung vom Max da hochgekommen, der hat mich hochgebrüllt.“ Kalt sei ihm gewesen, die Stimmung mies. In Bozen holte seine Schwester die beiden ab. Auf dem Pass stoppten sie für ein Foto, auf dem Hinweg hatten dafür wohl die Kräfte gefehlt. „Und ich hatte immer noch schlechte Laune.“ Trotzdem. Frühholz war mit dem Radelvirus infiziert. Fuhr alle möglichen Rennen wie den Ötztal-Marathon und die Dolomiten-Rundfahrt. Wegen einer Knieverletzung war seine Fußballkarriere ohnehin früh beendet. Und dann fiel ihm die Liste mit den 58 Alpenpässen in die Hände, „die man gefahren haben muss“, wie er grinsend sagt. „Einen Teil hatte ich da schon, also habe ich einfach weitergemacht.“ Dabei seien Organisation und Logistik in den folgenden Jahren das Komplizierteste gewesen. „Die Pässe liegen völlig versprenkelt.“

Die Vorbereitung

Wer lange Rennradtouren in den Alpen plant, bereitet sich schon Monate vorher darauf vor. „Mein Jahresziel liegt so bei 5000 Kilometern mit dem Radl“, sagt Jo Frühholz. Manchmal seien es mehr, manchmal weniger. „Aber vermutlich reichen auch 3000 Kilometer, um so Touren machen zu können. Aber die solltest du schon gefahren sein“. Wichtig sei, die Kräfte gut einzuteilen. „Es hilft dir nix, wenn du den Berg rauffährst und oben bist du fix und foxi. Denn du musst ihn wieder runterfahren, und das ist auch anstrengend. Körperlich und von der Konzentration her. Du darfst nie mit letzter Kraft dort oben ankommen.“ Und die Verpflegung ist wichtig. Am Pass heißt das: Regelmäßig trinken, immer wieder was essen, Energieriegel zum Beispiel, oder eine Banane. „Wenn du einen Hungerast kriegst, ist es zu spät.“

Rund um seinen Wohnort Hechendorf fährt Frühholz oft sämtliche Wellen hoch und runter, also nach Widdersberg, nach Drößling und hinauf nach Andechs, das bringt schon ein paar Höhenmeter. Auch Beständigkeit hält er für wichtig, und wenn es nur Zwei-Stunden-Touren sind, so wie Frühholz sie beim TSV Hechendorf immer montags für Rennradler, und Max Kellner mittwochs für Mountainbiker anbietet.

Das sagt der Arzt

Professor Florian Krötz ist Chefkardiologe des Klinikums Starnberg, Dr. Laura Fischer seine Mitarbeiterin und Triathletin. Beide sagen: Solche Touren bedürfen einer langen Vorbereitung. „Einen guten Grundlagenbereich trainieren wir mit langen und ruhigen Trainingseinheiten“, so Fischer. „Wenn man sich während des Sports noch gut unterhalten kann, ist man auf jeden Fall im grünen Bereich.“ Vor allem Neueinsteiger würden oft zu viel zu schnell machen. Die eigene Leistungsfähigkeit werde überschätzt und man trainiere in den falschen Bereichen.

Beide Kardiologen empfehlen unbedingt Leistungstests, bevor sich der Laie solchen Strapazen aussetzt. „Manche Menschen fühlen sich gut, haben aber beispielsweise kranke Herzkranzgefäße“, sagt Krötz. Das seien dann oftmals diejenigen, die einfach umfielen. Das viel zitierte „große Herz“, entstanden durch viel Maximal-Belastung, könne Probleme bringen, der große Herzmuskel die Funktion auch behindern. Gerade im Breitensport müsse unbedingt auf die Signale des Körpers geachtet werden.

Die Jubiläumstour

Der Manghen-Pass ist 2042 Meter hoch und zählt zu den weniger bekannten Alpenpässen. 1999 ließ der Rennradfahrer Marco Pantani beim Giro am Manghen seine Gegner stehen – bald darauf wurde er wegen Dopings disqualifiziert. Oben reicht der Blick von der Passhöhe aus bis zum Alpenhauptkamm. Bis dahin allerdings sind zum Teil bis zu 18 Prozent Steigung zu überwinden, vor allem auf den letzten sechs Kilometern. Das tut dann schon weh. Für Lkw und Busse besteht ein Fahrverbot. Zehn enge Kehren sind es zur Scheitelhöhe hin.

Frühholz und seine fünf Mitstreiter fuhren den Pass von Cavalese aus über Piscine, Sover und Borgo von der Südseite an. Das waren schon vorab 70 Kilometer, samt angeblichen 1000 Höhenmetern. „Entscheidend ist: Jeder fährt sein Tempo“, gibt Frühholz Bergfahrern mit auf den Weg. Klar, in Kehren oder auf Ebenen kann auch mal gewartet werden, wenn es nicht zu kalt ist. Der Weg zum Pass hinauf führt auf der Südseite durch Wälder, dann öffnet sich das Tal und gibt auch den Blick auf den Pass frei. Zum Glück ist da der Straßenverlauf noch nicht erkennbar. „Da solltest du auch nicht hinschauen, sondern immer unten auf die Strecke, die du schon geschafft hast“, rät Frühholz. Denn Passfahren, „das ist auch Kopfsache“.

Auf den letzten Kilometern, den steilen Serpentinen Richtung Scheitelpunkt, beginnt dann das große Spektakel. Die Straße ist schmal wie ein Handtuch. Den Berg teilen sich die Radler mit Autofahrern und vor allem Motorradlern, die in Pulks die Kurven hochdonnern. Von unten und von oben schallt ihr Dröhnen durch die Bergwelt. Dazu kommen sogenannte Besenwagen, die erschöpfte Radler aufklauben. Frühholz’ Team kämpft sich mit einer Menge Holländer den Berg hinauf. Einer ist schließlich so fertig, dass er stehen bleibt und, das Rad noch zwischen den Beinen, breitbeinig zum Pass hinauf stapft. Dann gibt es noch die Rennradprofis, die den Berg so schnell hinauffliegen, dass sie in den Kurven bremsen müssen. Die Bayerische Radelgruppe schafft den Pass zügig und unversehrt, die ersten kommen nach zwei Stunden oben an. Auf dem Pass dann großes Hallo: Die Motorradfahrer applaudieren, am völlig überklebten Passschild finden Fotoshootings statt, alle freuen sich, obwohl es plötzlich regnet und sogar hagelt. Auch Frühholz und Kellner strahlen. „Dass wir den ersten und nun diesen Pass zusammen gefahren sind, das hat doch eine gewisse Sinnigkeit“, stellt Frühholz fest und drückt seinen Freund.

Bergab geht es dann wie auf Eiern: Der Belag ist nass, Bauern treiben Kühe über die engen Straßen, Kuhfladen machen den Asphalt glitschig. Doch alle schaffen es wohlbehalten wieder nach unten.

Die Jubiläumsfeier

Die reine Fahrzeit beträgt am Ende des Tages sechs Stunden und zehn Minuten für 117 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Abends freuen sich alle über ihre Leistung. Das ist die Zeit für Geschichten: von Landwirten, die erst ihre Milchkannen ins Tal fahren, bevor sie dann aber den Radler einsammeln, der sich ganz oben zwei platte Reifen eingehandelt hat und ohne Flickzeug unterwegs ist; von Fast-Unfällen, Lkw- und Busschlangen am Berg, gesperrten Pässen wegen Steinschlags. Und dann erzählen Frühholz und Kellner noch die Geschichte von der ersten Abfahrt, damals, bei ihrem Ausflug nach Bozen. Es hätte nämlich alles ganz anders kommen können. Vom Penserjoch mussten sie hinunter durch 25 Tunnel. In einen der Tunnel – damals schwarze Löcher mit finsteren Felswänden, unbeleuchtet – stürzte sich der 15-jährige Frühholz viel zu schnell. Innen machte der Tunnel noch einen Knick, ein Auto schoss ihm entgegen. Irgendwie legte sich Frühholz so in die Kurve, dass er haarscharf links an dem Autofahrer vorbeiflog. Kellner bricht in der Erinnerung heute noch der Schweiß aus, er sah das Manöver.

Und jetzt? „Jetzt fahr ich nach Südtirol nur noch für Speck und Federweißen“, sagt Frühholz. Das will ihm in der Radelrunde dann aber auch keiner glauben.