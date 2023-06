Feuerwehr-Übung an der Kirche in Oberalting

Feuewehr (Symbolbild) © ike

Die Feuerwehr Oberalting-Seefeld und andere Wehren aus dem Gemeindegebiet üben am Donnerstag für den Fall, dass die Kirche brennt. Zuschauer sind willkommen.

Oberalting – Die Freiwillige Feuerwehr Oberalting-Seefeld organisiert mit Wehren aus der Umgebung an diesem Donnerstag, 15. Juni, von 18 bis gegen 21 Uhr eine Großübung in Oberalting. „Im Bereich Marienplatz, Kirchstraße kommt es deshalb im genannten Zeitraum zu Behinderungen und Einschränkungen durch Feuerwehrfahrzeuge“, kündigt Kommandant Michael Wastian an. Während der Übung entstehe eine Rauchentwicklung durch Kunstnebel, der für die Bevölkerung unbedenklich sei.

Bei der Übung steht die Pfarrkirche Peter und Paul im Mittelpunkt, es soll das richtige Vorgehen bei einem Brand in so einem geschichtsträchtigen Gebäude geübt werden. Beteiligt sind neben der Wehr aus Oberalting-Seefeld auch die Feuerwehren aus Unering und Drößling. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können als Zaungäste der Übung beiwohnen, so der Kommandant, um so einen Eindruck von der Arbeit der Feuerwehr zu erhalten. „Wir bitten die Bevölkerung und insbesondere die Nachbarn um Verständnis für die Einschränkungen.“

An selber Stelle und auf der angrenzenden Hauptstraße findet am Samstag 24. Juni, wieder der Petersmarkt der Feuerwehr statt.