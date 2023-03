Unbekannte stehlen Jesus-Figur

Vor Ort fand die Polizei neben dem leeren Kreuz auch eine Feuerstelle, aber keine Spuren der Figur. © polizei

Von einem Wegkreuz bei Hechendorf ist eine Jesus-Figur gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen - auch, weil nicht klar ist, wann die Figur entwendet wurde.

Hechendorf – Dreister Diebstahl bei Hechendorf: Unbekannte Täter haben eine Jesus-Figur von einem Wegkreuz südlich des Seefelder Ortsteiles entwendet. Das Kreuz steht an einem Feldweg, der die Herrschinger Straße in Hechendorf mit der Wörthseestraße nahe Breitbrunn verbindet. Die Figur war festgeschraubt. „Direkt am Tatort konnte auch eine Feuerstelle gesichtet werden, in den Brandrückständen konnten aber keine Überreste der möglicherweise verheizten Figur festgestellt werden“, teilte die Herrschinger Polizei am Montagnachmittag mit. Der Tatzeitpunkt ist unbekannt.

So sieht die gestohlene Figur aus: Das Bild des Wegkreuzes stammt aus einer Beschreibung nach der Errichtung im Jahr 2005. © polizei

Das Feldkreuz sei im Oktober 2005 errichtet worden und habe seitdem sicherlich so manchen Wanderer zu einem kurzen Verweilen eingeladen, heißt es im Bericht weiter. Das Feldkreuz war von Familie Rehm gestiftet worden, die Beschreibung weist einen Standort nahe des Kammerloher-Stadls aus. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben oder die Tatzeit etwas näher eingrenzen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter (0 81 52) 9 30 20 zu melden.